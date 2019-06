Auto zapaliło się przed komendą, na pomoc ruszyli policjanci Data publikacji 24.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z legnickiej drogówki ugasili auto, które zapaliło się nieopodal budynku Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Na szczęście dzięki błyskawicznej reakcji funkcjonariuszy, nikt nie został ranny oraz pojazdy zaparkowane obok również nie zostały uszkodzone. Akcja mundurowych trwała do momentu przybycia strażaków, którzy ostatecznie ugasili ogień.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło kilka dni temu. Do siedziby legnickiej drogówki przy ulicy Staffa 2 przyszedł mężczyzna, który poinformował ich, że z zaparkowanego kilka metrów od budynku komendy samochodu wydobywa się dym. Policjanci natychmiast chwycili gaśnicę znajdującą się w budynku i wybiegli na zewnątrz. Podbiegli do auta sprawdzając czy wewnątrz nikogo nie ma i zaczęli je gasić.

W pobliżu samochodu były zaparkowane inne pojazdy. Na szczęście dzięki błyskawicznej reakcji funkcjonariuszy, nikt nie został ranny oraz auta stojące obok również nie zostały uszkodzone. Akcja mundurowych trwała do momentu przybycia strażaków, którzy ostatecznie ugasili ogień.

Jak wstępnie ustalono, prawdopodobną przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji elektrycznej.

(KWP we Wrocławiu / mw)