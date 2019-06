Nietrzeźwi sternicy zatrzymani przez policyjnych wodniaków na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich Data publikacji 24.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów na akwenach tzw. Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich służbę pełnią policyjni wodniacy. Zwracają oni m.in. uwagę na niebezpieczne zachowania oraz stan trzeźwości osób pływających po akwenach. Niestety niektórzy miłośnicy naszych jezior zapominają o trzeźwości podczas prowadzenia łodzi motorowych. W miniony weekend policyjni wodniacy zatrzymali 5 nieodpowiedzialnych sterników.

Pisz

W sobotę (22 czerwca br.) w godzinach popołudniowych policyjni wodniacy z Komisariatu Policji w Rucianem-Nidzie pływali po Jeziorze Nidzkim, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów korzystających z wypoczynku nad wodą.

Tego dnia po godz. 19.00 patrol zauważył łódź motorową z silnikiem zaburtowym, która nie posiadała wymaganych oznaczeń. Policjanci ustalili, że sternikiem jest 39-letni mieszkaniec Rucianego-Nidy. Funkcjonariusze sprawdzili jego stan trzeźwości, gdyż mieli podejrzenia, że znajduje się pod działaniem alkoholu. Badanie stanu trzeźwości 39-latka wykazało ponad 1 promil alkoholu w organizmie.

Mikołajki

Do zdarzenia doszło w sobotę po godzinie 17.00 na Jeziorze Tałty. Tam wodny patrol policji zatrzymał do kontroli mężczyznę, który kierował skuterem. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna zdecydował się wsiąść za stery, mimo że był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 1,70 promila alkoholu w organizmie. Ponadto ustalono, że nie posiadał uprawnień dla danego typu skutera. W konsekwencji mieszkaniec Warszawy nie mógł już kontynuować swojego „rejsu”, nie uniknie też odpowiedzialności za popełnienie przestępstwa.

Tego samego dnia po godzinie 22.00 policjanci zatrzymali do kontroli łódź motorową. Badanie alkomatem jej sternika wykazało, że 28-latek miał ponad 0,7 promili alkoholu w organizmie. Teraz za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz utrata wszelkich uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Natomiast w niedzielę 23 czerwca br. mieszkaniec Rybnika został skontrolowany na jeziorze Mikołajskim. Mężczyzna miał ponad 0,2 promila. Mimo tego, że wcześniej spożywał alkohol, zdecydował się stanąć za sterami skutera wodnego. W efekcie nie uniknie też odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia.

Giżycko

Policyjni wodniacy 22 czerwca br. pełnili służbę na jeziorze Bocznym. Podczas patrolu, skontrolowali mężczyznę pływającego skuterem wodnym. W trakcie czynności okazało się, że sternik był pod wpływem alkoholu. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że 35-latek miał w organizmie promil alkoholu.



Mężczyzna odpowie za kierowanie skuterem wodnym w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara nawet do 2 lat pozbawienia wolność.

Policyjni wodniacy przypominają!

Szlak wodny jest jak droga. Jeśli pływasz łodzią motorową i jesteś pod działaniem alkoholu na poziomie od 0,2 do 0,5 promila alkoholu w organizmie, odpowiesz za wykroczenie. Jeśli stężenie alkoholu wynosi powyżej 0,5 promila, staniesz przed sądem jako sprawca przestępstwa, za które grozi kara nawet 2 lat pozbawienia wolności.

Jeśli wypoczywasz, pływając żaglówką bez silnika, kajakiem lub rowerem wodnym będąc pod wpływem alkoholu, grozi za to kara grzywny do 500 złotych.

(KWP w Olsztynie / kp)