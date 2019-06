Zatrzymany za oszustwo na tzw. rulon Data publikacji 24.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności grozi pewnemu mężczyźnie podejrzanemu o oszustwo metodą na tzw. rulon. Sprawca, który oszukał pokrzywdzoną na kwotę 900 euro, został zatrzymany przez wałbrzyskich policjantów.

Wałbrzyscy policjanci prowadzili postępowanie w sprawie oszustwa metodą na tzw. rulon. Kobieta, która wyszła z banku została zaczepiona przez nieznanego jej mężczyznę, który „znalazł” na ulicy nieokreśloną sumę pieniędzy. Zasugerował kobiecie podzielenie się nimi. Za chwilę pojawił się drugi ze sprawców twierdząc, że właśnie dowiedział się o znalezieniu jego pieniędzy i żądał oddania swojej zguby. Jego kompan od razu zaprzeczył. Ten, który rzekomo zgubił pieniądze, poprosił o pokazanie portfeli, gdyż jak twierdził, swoje banknoty ma znaczone. Pokrzywdzona pokazała portfel. W trakcie jego przeglądania, korzystając z jej nieuwagi sprawcy podmienili banknoty euro. Po wszystkim oddali portfel i odeszli z miejsca zdarzenia. Po ochłonięciu kobieta zorientowała się, że brakuje jej 900 euro.

Funkcjonariusze z Komisariatu I Policji w Wałbrzychu przeanalizowali materiały różnych spraw związanych z tego typu oszustwami, przejrzeli zapisy z monitoringu różnych banków. Dzięki ich intensywnej pracy i zaangażowaniu ustalono i zatrzymano jednego z podejrzanych, którym okazał się 45-letni mężczyzna. Usłyszał on zarzut oszustwa, do którego się przyznał. Za popełnione przestępstwo grozi mu teraz kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mw)