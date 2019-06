Tragiczne konsekwencje zlekceważenia zakazu kąpieli Data publikacji 24.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Włocławscy policjanci wyjaśniają okoliczności utonięcia 31-latka, który postanowił się wykąpać w jeziorze całkowicie objętym zakazem. Pomimo reanimacji, jaką podjęli strażacy mężczyzny nie udało się uratować.

Wakacje, słoneczna pogoda to dobre okoliczności do wypoczynku, szczególnie nad wodą. Zawsze jednak należy zachować zdrowy rozsądek. Czasami bowiem taki beztroski wypoczynek może skończyć się tragicznie. Tak stało się wczoraj (23.06.19) nad Jeziorem Cmentowo w Brześciu Kujawskim, pow. włocławski. Po 13:40 dyżurny włocławskich mundurowych otrzymał zgłoszenie o możliwym utonięciu mężczyzny. Wysłane na miejsce służby ratownicze, w tym strażacy, po kilkudziesięciu minutach odnaleźli mężczyznę około 6 metrów od brzegu. Wyciągnęli go na brzeg i zaczęli reanimować. Niestety, akcja zakończyła się tragiczne, a lekarz stwierdził zgon 31-letniego mieszkańca gminy Brześć Kujawski.

Policjanci, pracując pod nadzorem prokuratora, ustalili, że mężczyzna postanowił skorzystać z kąpieli w jeziorze objętym zakazem. W pewnym momencie jego kolega, stojący na brzegu, stracił go z oczu o czym powiadomił mundurowych. Jeden z wędkarzy wskoczył do wody i próbował odnaleźć mężczyznę, ale bez rezultatu. Co było bezpośrednią przyczyną utonięcia ustali przeprowadzone dochodzenie.

Mundurowi kolejny raz przypominają o kilku podstawowych zasadach bezpiecznej kąpieli, z których możecie Państwo skorzystać:

Pływaj tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam, gdzie jest ratownik. Bardzo lekkomyślne jest pływanie w miejscach, gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym znaki i tablice. W przypadku wejścia do niestrzeżonych zbiorników każdorazowo należy sprawdzić głębokość i strukturę dna.

Przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika.

Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.

Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody ochlap nią klatkę piersiową, szyję, nogi — unikniesz wstrząsu termicznego, którego nasz organizm bardzo nie lubi.

Nie pływaj w miejscach gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że występują zawirowania wody lub zimne prądy. Pływaj w miejscach dobrze Ci znanych.

Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę".

Nie baw się w przytapianie innych osób korzystających z wody, spychanie do wody z pomostów, z materacy. Zabawy w wodzie powinny być dostosowane do Twoich umiejętności pływackich, wykluczające ryzyko i eskalację niebezpiecznych zachowań (brutalności, agresji, rywalizacji i wygłupów).

Pamiętaj, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak i nadmuchiwane koło.

Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu.

Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował Twojej pomocy. Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc to uczyń to, ale w granicach swoich możliwości. Jeżeli nie będziesz się czuł na siłach to zawiadom inne osoby.

Nie pływaj również bezpośrednio po posiłku — zimna woda może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co może ponieść za sobą bardzo poważne konsekwencje.

Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Jeżeli chcesz wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyń asekurowany przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby.

Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne.

(KWP w Bydgoszczy / kp)