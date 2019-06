100 litrów krwi na 100-lecie powstania Policji Państwowej Data publikacji 25.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Komendant Stołeczny Policji oraz Klub Honorowych Dawców Krwi PCK działający przy KSP zapraszają na akcję zbiórki krwi pod hasłem „100 litrów krwi na 100-lecie powstania Policji Państwowej”, która odbędzie się w piątek, 5 lipca od 8.00 do 16.00 przed Pałacem Mostowskich na tzw. „Dużej Koronie”. W tym pięknym przedsięwzięciu możesz wziąć udział także i TY. Przyjdź i podziel się „cząstką siebie”. W ten sposób możesz uratować czyjeś życie!

Specjalnie przygotowany ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z wykwalifikowanym personelem medycznym będzie czekał na wszystkich chętnych już od rana.

W związku z tegorocznymi obchodami 100-lecia policyjnej formacji do akcji honorowego oddawania krwi pod hasłem „100 litrów krwi na 100-lecie powstania Policji Państwowej” włączają się też policjanci i pracownicy stołecznego garnizonu. Już nieraz pokazali, że zawsze gotowi są nieść pomoc potrzebującym. Podczas służby wiele razy ratowali ludzkie życie i zdrowie. Wiedzą doskonale, jak ważna jest krew. Poprzednie akcje zbiórki krwi w KSP są tego dowodem. Na mundurowych zawsze można liczyć, oni zawsze chętnie dzielą się tym życiodajnym płynem z innymi.

Organizatorzy zachęcają również, aby tym bezcennym darem, jakim jest krew, podzielili się nie tylko funkcjonariusze i pracownicy, ale także mieszkańcy Warszawy. Pamiętaj - każda ilość jest ważna w idei krwiodawstwa! Każda kropla jest na wagę życia! Dzielenie się krwią nic nie kosztuje, a może przyczynić się do uratowania ludzkiego życia. Twoja krew może pomóc osobie rannej w wypadku drogowym, kobiecie w ciąży czy dziecku. Krew jest niezbędna nie tylko dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, ale i przy wielu operacjach czy przeszczepach narządów. Najnowocześniejsze i najbardziej skomplikowane zabiegi operacyjne nie byłyby możliwe do wykonania, gdyby nie było krwi. Jedynym jej źródłem są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa - ludzie tacy jak Ty! Nie zwlekaj – przyjdź – podziel się „cząstką siebie”!

Aby zostać krwiodawcą, trzeba być osobą zdrową w wieku od 18 do 65 lat, o wadze powyżej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Wskazane jest wcześniejsze zjedzenie lekkiego posiłku, gdyż nie zaleca się oddawania krwi na czczo.

podinsp. Anna Kędzierzawska