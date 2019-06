Policjant z Radomia na wakacjach w Bułgarii uratował życie Rosjaninowi Data publikacji 25.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj To był moment. Przepłynął kilkadziesiąt metrów, by wyciągnąć dryfujące w morzu ciało. Wspólnie z inną osobą wyciągnął mężczyznę na brzeg. Natychmiast przystąpił do udzielania pierwszej pomocy. Udrożnił drogi oddechowe, wykonał oddechy ratownicze. Skutecznie. Mężczyzna odzyskał przytomność. Obywatel Rosji może mówić o wielkim szczęściu, że trafił na policjanta z Radomia, który ma przeszkolenie medyczne.

Policjant z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Radomiu, który jest z rodziną na wakacjach w Bułgarii nie zapomni ich do końca życia. Wczoraj przed południem był na plaży nad Morzem Czarnym w Słonecznym Brzegu. W pewnym momencie zauważył w morzu dryfujące ciało. Natychmiast do niego podpłynął. Przy mężczyźnie była kobieta. Wspólnie z nią przetransportował mężczyznę na brzeg. Po wydostaniu go na brzeg, policjant stwierdził, że mężczyzna nie daje oznak życia, nie oddycha. Mundurowy przystąpił do działania: udrożnił mu drogi oddechowe oraz wykonał pięć wdechów ratowniczych, po których mężczyzna wykrztusił ustami i nosem wodę. Policjant jeszcze przez kilkanaście minut, wspólnie z innymi plażowiczami, zajmował się uratowanym. Na miejsce wezwano służby medyczne, którym przekazano mężczyznę.

Jak się okazało radomski policjant uratował życie ok. 55-letniemu Rosjaninowi. Mł. asp. Sebastian Kosterna służy w Policji od 2005 roku, a od 2011 jest przeszkolonym ratownikiem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Obecnie służy w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Radomiu.

Zespół Prasowy KWP