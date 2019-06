Policjanci zatrzymali poszukiwanych listami gończymi Data publikacji 25.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubaczowscy policjanci w przeciągu kilku dni zatrzymali trzy osoby poszukiwane listami gończymi. 30-letni mieszkaniec powiatu jarosławskiego poszukiwany był przez komendę w Jarosławiu. 20-letni obywatel Ukrainy poszukiwany był przez komendę w Tomaszowie Lubelskim. Natomiast 57-letnia mieszkanka gminy Horyniec-Zdrój poszukiwana była na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Lubaczowie. Kobieta od ponad dwudziestu lat ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości.

W środę wieczorem policjanci z posterunku w Narolu na jednej z posesji w miejscowości Ruda Różaniecka zauważyli mężczyznę. Ponieważ już wcześniej uzyskali informację, że ta posesja może być wynajmowana przez poszukiwanego, postanowili go wylegitymować. Gdy radiowóz zajechał na podwórko mężczyzna zaczął uciekać, jednak szybko został zatrzymany. Po wylegitymowaniu i sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 30-letni mieszkaniec powiatu jarosławskiego, od listopada ubiegłego roku, poszukiwany jest listem gończym. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komendy w Jarosławiu.



W piątek po godz. 11 w Krowicy Hołodowskiej, policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli obywatela Ukrainy. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że 20-letni mężczyzna poszukiwany jest listem gończym wystawionym przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim. Policjanci zatrzymali 20-latka i następnego dnia został osadzony w zakładzie karnym.



Kryminalni z lubaczowskiej komendy otrzymali i informację, że mieszkanka gminy Horyniec-Zdrój, za którą prowadzone były poszukiwania od ponad 20 lat, przyjechała w sprawach rodzinnych do domu. Ponieważ wobec kobiety prowadzone było postępowanie o niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego wobec swoich dzieci, a 57-latka nie stawiała się na wezwania prokuratora od 1997 r., wszczęte zostały poszukiwania. Z uwagi na to, że kobieta przez cały ten czas przebywała za granicą, w 2008 r. Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie wydała za nią list gończy. W sobotę kobieta została zatrzymana i doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie.

mtp