Trudny wyścig i upalna pogoda. Kolejny sukces lubuskiego policjanta na rowerze Data publikacji 25.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierżant sztabowy Tomasz Kołogryw sukcesów na rowerze ma sporo. W Starachowickiej Strzale wystąpił w wyścigu w bardzo mocnej obsadzie i zajął w kategorii m.2 trzecie miejsce. Upalna pogoda dała się we znaki i nie wszystkim zawodnikom udało się zawody ukończyć. Dla Tomka to kolejny sukces i już zapowiada walkę o zwycięstwo w kolejnym wyścigu. Policjant z Komisariatu Policji w Szprotawie skutecznie łączy swoją pasje ze służbą.

W ramach niedzielnej (26 czerwca) Starachowickiej Strzały odbyły się Mistrzostwa Polski Masters jak również Mistrzostwa Polski Policji w kolarstwie szosowym. Zawody swoim patronatem objął Komendant Główny Policji. Wśród reprezentacji funkcjonariuszy był sierż. szt. Tomasz Kołogryw, z Komisariatu Policji w Szprotawie, który wystartował na dystansie 63 kilometrów.

W relacji z niedzielnych zmagań policjant podkreśla, że zawody nie były łatwe. Słoneczna pogoda dała się we znaki wielu zawodnikom. Od początku nikt się nie oszczędzał i już na pierwszym podjeździe doszło do ataku. Trasa była bardzo wymagająca – długie podjazdy i strome zjazdy. Ostatecznie Tomek swój wyścig ukończył w czasie 1:48:62 i w kategorii m.2 zajął 3 miejsce. Nie wszyscy dojechali do mety. Kilku zawodników skończyło zawody z defektem sprzętu albo kontuzją.

Już teraz sierż. szt. Tomasz Kołogryw zapowiada powrót na te zawody w przyszłym roku. Teraz przygotowuje się do kolejnych zawodów, które na początku lipca odbędą się w Szklarskiej Porębie. To wymagający wyścig, do którego trzeba być dobrze przygotowanym. Tomek niejednokrotnie udowadniał, że potrafi zagryźć zęby i walczyć o zwycięstwo z najlepszymi. Za nim sukcesy, o których już wielokrotnie informowaliśmy:

http://www.lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/29433,Kolejne-zloto-MTB-lubuskiego-policjanta.html?search=3122129993896

http://zagan.lubuska.policja.gov.pl/g11/serwis-informacyjny/aktualnosci/26421,Zaganski-policjant-ponownie-najlepszy-w-kolarstwie.html

http://zagan.lubuska.policja.gov.pl/g11/serwis-informacyjny/aktualnosci/26237,Policyjny-mistrz-zwyciezyl-w-kolarskim-maratonie.html

podkom. Grzegorz Jaroszewicz

Zespół Prasowy

KWP w Gorzowie Wlkp.