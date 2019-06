Szajka rozbójników zatrzymana Data publikacji 25.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Daleszycach zatrzymali grupę osób. Dwóch mężczyzn i trzy kobiety podejrzani są o dokonanie rozboju na 83-latce, do którego doszło w minioną niedzielę na terenie gminy Bieliny. Wczoraj cała „piątka” usłyszała zarzuty, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Śledczy nie wykluczają powiązań aresztowanych z innymi tego typu zdarzeniami w kraju.

W minioną niedzielę na terenie gminy Bieliny doszło do rozboju. Dwie kobiety weszły do domu 83-latki oferując kupno koca. Kiedy seniorka nie wykazała zainteresowania ofertą, nieproszeni goście zarzucili jej koc na głowę i obezwładniły przytrzymując. W tym czasie inne osoby weszły do domu i rozpoczęły poszukiwania kosztowności. Po wszystkim, pięcioro sprawców tego czynu w pośpiechu oddaliło się. Na szczęście czujny sąsiad 83-latki zauważył wybiegających napastników, którzy odjechali czerwonym fordem w kierunku Kielc. Mężczyzna zawiadomił policję. Na miejsce natychmiast skierowany został patrol z daleszyckiego komisariatu. W trakcie dojazdu stróże prawa zauważyli opisywany czerwony samochód, którego kierowca na widok radiowozu przyspieszył. Manewry kierującego fordem nie uniknęły zatrzymania go do kontroli na terenie gminy Górno. Jak się okazało, w czerwonym wozie siedziało pięć osób. Dwóch mężczyzn w wieku 51 i 57 lat oraz 40, 61 i 70-latka. Policjanci podczas przeszukania samochodu natrafili na gotówkę w kwocie blisko 60 000 złotych, zabezpieczono także dolary i biżuterię. Wśród zabezpieczonej kwoty znajdowały się druki przekazów pocztowych z widniejącym nazwiskiem okradzionej 83-latki.

Cała „piątka” została zatrzymana. Wczoraj usłyszeli zarzuty, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Z ustaleń śledczych wynika, iż „szajka” może być odpowiedzialna za inne tego typu przestępstwa na terenie kraju.

Opr. MŚ

Źródło: KWP w Kielcach