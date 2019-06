Policjant z Centralnego Biura Śledczego Policji „na wolnym" zatrzymał złodzieja Data publikacji 25.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki policyjnej intuicji oraz natychmiastowej reakcji policjanta z Centralnego Biura Śledczego Policji, odpowiedzialności karnej nie uniknie 16-latek, który z restauracyjnego stolika ukradł należący do obywateli Indii aparat fotograficzny o wartości 15 tys. zł. Policjant po krótkim pościgu zatrzymał podejrzanego o kradzież 16-latka.

Kilka dni temu policjant z Centralnego Biura Śledczego Policji spędzał wolny czas z rodziną na gdańskiej starówce. W pewnym momencie usłyszał krzyki dobiegające od strony fontanny Neptuna i zauważył uciekającego młodego mężczyznę, który w ręku trzymał aparat fotograficzny. Funkcjonariusz domyślając się, że ma do czynienia z kradzieżą, natychmiast pobiegł za mężczyzną. Złodziej uciekał ul. Długi Targ następnie ul. Tkacką, podczas ucieczki odpychał przechodniów i w pewnym momencie odrzucił aparat. Policjant po chwili zatrzymał, jak się okazało 16- letniego mieszkańca Gdańska i doprowadził go do radiowozu, którym przyjechali policjanci z komisariatu.



Funkcjonariusze w rozmowie z pokrzywdzonymi ustalili, że wartość sprzętu fotograficznego to około 15 tys. zł. Skradziony aparat został przekazany właścicielom, a zatrzymany 16-latek został doprowadzony do komisariatu. O zatrzymaniu policjanci powiadomili opiekunów chłopaka. Zebrany w tej sprawie materiał policjanci przekażą do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszym losie 16-latka.