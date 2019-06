Policjanci z Chełmży udaremnili nielegalną wysyłkę farmaceutyków Data publikacji 25.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Chełmży po sygnale od funkcjonariuszy celno-skarbowych z Torunia namierzyli 23-latka, który handlował farmaceutykami choć nie posiadał na to stosownych pozwoleń. Policjanci udaremnili kolejną wysyłkę nielegalnego towaru i zabezpieczyli specyfiki lecznicze, które mogły trafić do odbiorców. Podejrzany usłyszał 13 zarzutów. Grozi mu do 2 lat więzienia.

Policjanci z Chełmży, pow. toruński, na początku czerwca otrzymali sygnał od funkcjonariuszy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu o podejrzanych przesyłkach. Miały one być nadawane w jednym z urzędów pocztowych w Chełmży i kierowane do zagranicznych odbiorców. Policjanci od razu zajęli się sprawą, a wykonane w związku z nią czynności pozwoliły na zatrzymanie w miniony piątek (21.06.19) 23-latka. Kryminalni zabezpieczyli przy mężczyźnie przygotowaną do wysłania kolejną kopertę z nielegalnym towarem, a podczas przeszukania w jego aucie oraz mieszkaniu zabezpieczyli specyfiki lecznicze, które mogły trafić do potencjalnych odbiorców poza naszym krajem. Jak się okazało 23-latek nie posiadał stosownych zezwoleń, by móc handlować lekami.

Kryminalni przedstawili mężczyźnie 13 zarzutów obrotu środkami farmaceutycznymi bez zezwolenia co jest wbrew przepisom ustawy prawo farmaceutyczne.

Decyzją prokuratora został on objęty dwa razy w tygodniu policyjnym dozorem. Podejrzany będzie też musiał zapłacić poręczenie majątkowe. Grozi mu teraz do 2 lat więzienia.