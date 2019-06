Osiem osób oskarżonych ws. odpadów w Borkowicach Data publikacji 26.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Osiem osób stanie przed sądem i odpowie za działalność w grupie przestępczej i zwożenie na teren magazynów w Borkowicach toksycznych odpadów. Akt oskarżenia w tej sprawie, do Sądu Okręgowego w Radomiu, skierowała Prokuratura Okręgowa w Radomiu. Śledztwo w sprawie od samego początku prowadził Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Mundurowi na poczet przyszłych kar zabezpieczyli nieruchomości o wartości 7 milionów złotych.

Warto przypomnieć, że w magazynach dawnej Gminnej Spółdzielni w Borkowicach (pow. przysuski) przeprowadzona została wspólna akcja radomskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie i funkcjonariuszy Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przy wsparciu Państwowej Straży Pożarnej z Radomia i Przysuchy. Funkcjonariusze oraz inspektorzy weszli na teren nieruchomości, na której zlokalizowane były magazyny, w których znajdowały się setki ton chemicznych substancji. Znalezione podczas inspekcji pojemniki z odpadami nie posiadały żadnych oznaczeń pozwalających na identyfikację ich pochodzenia, jak również dających pewność, co do znajdujących się wewnątrz substancji. W sprawie tej wszczęte zostało śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Na wniosek prowadzących śledztwo zwołano posiedzenie służb, gdzie podjęto dalsze decyzje, co do losów nielegalnego składowiska.

Nad sprawą cały czas pracowali policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs.w Radomiu. W sumie policjanci zatrzymali 8 osób, w tym 1 kobietę z Mazowsza i Wielkopolski w sprawie składowania nielegalnych odpadów na terenie gminy Borkowice.

W ostatnich dniach Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała do sądu akt oskarżenia. Zarzuty przedstawiono 8 osobom, w tym kobiecie. Wszyscy odpowiedzą za obrót i nielegalne składowanie niebezpiecznych odpadów. W czasie wstępnych analiz zgromadzonych substancji ustalono, iż mogą one należeć m.in. do rodziny trichloroetenu czyli substancji, które mogą zagrażać zdrowi i życiu osób, które się z nimi zetkną. Mogą także powodować zanieczyszczenie środowiska, w tym powietrza i gleby. W toku śledztwa ustalono, że trzon grupy stanowiły 4 osoby, które również nielegalnie składowały odpady niebezpieczne w innych miejscach Polski, m.in. w Toruniu czy w Osiecku (pow. otwocki).

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było składowanie odpadów niebezpiecznych. Grozi im do lat 5 pozbawienia wolności.