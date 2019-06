3 mężczyzn w rękach „poszukiwaczy” z KWP Data publikacji 26.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Sekcji Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP zs. w Radomiu zatrzymali trzech mężczyzn poszukiwanych przez sądy i prokuratury z całego kraju. W tym m.in. 34-letniego radomianina, który kierował grupą przestępczą.

To kolejny sukces na koncie policjantów z Sekcji Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. To oni ścigają najgroźniejszych przestępców z województwa mazowieckiego, zwłaszcza tych, którzy wydają się być nieuchwytni.

Ostanie tygodnie to czas wytężonej pracy dla „poszukiwaczy”. Pierwszym z zatrzymanych był 34-latek z Radomia, którego szukały sądy z Przysuchy i Krakowa oraz prokuratura z Warszawy. Mężczyzna podejrzany jest o kierowanie grupą przestępczą, która miała działać na terenie całego kraju. Został zatrzymany na jednej z myjni samochodowych w Radomiu, gdzie przyjechał wysprzątać swoje bmw. 34-latek był kompletnie zaskoczony widokiem policyjnych radiowozów, które otoczyły jego pojazd i z których wybiegli funkcjonariusze. Radomianin trafił już za kraty.

W minionym tygodniu jego los podzieliło dwóch innych mężczyzn. 51-latek z Pionek poszukiwany był m.in. przez prokuraturę w Zwoleniu za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Mężczyzna został zatrzymany na terenie Warszawy u konkubiny, u której się ukrywał przed policjantami.

Do więzienia trafił też 30-latek z Przysuchy. Mężczyzna pracował na terenie Niemiec, a ukrywał się w Poznaniu. Poszukiwany był przez sąd w Chorzowie za niestosowanie się do orzeczonych przez sąd środków karnych. „Poszukiwacze” ustalili, że może on przyjechać na jeden dzień do rodziny, do miejsca zamieszkania rodziców, gdzie został zatrzymany przez policjantów z Sekcji Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP zs. w Radomiu.

Sekcja Poszukiwań i Identyfikacji Osób istnieje od jesieni 2016 r. Swoją podległością należy do struktury Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu/RJ