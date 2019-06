Policjant w czasie wolnym od służby odnalazł zaginionego Data publikacji 26.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Płocki policjant w czasie wolnym od służby odnalazł na terenie powiatu sierpeckiego, zaginionego dobę wcześniej płocczanina.

Funkcjonariusz z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Płocku, podróżując w czasie wolnym od służby, zauważył na terenie powiatu sierpeckiego, poruszającego się poboczem starszego mężczyznę. Rysopis jak i ubiór mężczyzny odpowiadał poszukiwanemu przez policjantów, zaginionemu dobę wcześniej, płocczaninowi. Policjant bez chwili zawahania zatrzymał się obok mężczyzny, wysiadł z auta i zaczął rozpytywać go dokąd idzie oraz jak się nazywa. Postawa policjanta jak i sposób rozmowy z seniorem najwyraźniej wzbudziły w nim zaufanie gdyż podał on swoje dane osobowe oraz opowiedział policjantowi o swoich planach. Rozmowa potwierdziła przypuszczenia funkcjonariusza, że jest to poszukiwany przez płockich mundurowych, zaginiony 83-latek. O odnalezieniu zaginionego policjant poinformował oficera dyżurnego płockiej Policji. Następnie, aby upewnić się, że mężczyzna jest w dobrej kondycji zdrowotnej, policjanci wezwali pogotowie. Po badaniach mężczyzna został przekazany pod opiekę rodzinie.

Policjant, który odnalazł zaginionego seniora po raz kolejny udowodnił, że służba społeczeństwu a przede wszystkim troska o jego bezpieczeństwo nie ogranicza się tylko do godzin spędzonych w patrolach ale i również w czasie wolnym od służby nie jest mu obojętny los drugiego człowieka.

Autor: sierż. szt. Marta Lewandowska