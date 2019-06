#FairPlayNaDrodze z Grzegorzem Lechem ze Stomilu Olsztyn Data publikacji 26.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejny sportowiec z Warmii i Mazur włączył się w kampanię policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Tym razem Grzegorz Lech ze Stomilu Olsztyn zwraca uwagę na bezpieczeństwo osób pieszych, którzy znajdują się poza obszarem zabudowanym, czyli tych, którzy powinni zawsze mieć ze sobą odblaski.

#fairplaynadrodze - to hasło najnowszej kampanii warmińsko – mazurskich policjantów. Przedsięwzięcie w nietypowy sposób promuje właściwe zachowania na drodze. Dlaczego? Bo to znani sportowcy z Warmii i Mazur poprzez uprawiane przez siebie dyscypliny zachęcają do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Co łączy policjantów z piłką siatkową, ręczną czy nożną?

Z pewnością wśród funkcjonariuszy są kibice wymienionych dyscyplin. Dla sporej większości jest to pozazawodowa pasja, czy też sposób na spędzenie czasu wolnego. Jednak od dziś jest coś jeszcze. Warmińsko – mazurscy policjanci połączyli siły ze znanymi sportowcami z regionu, aby stworzyć kampanię na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym naciskiem na główne przyczyny wypadków drogowych. Dlaczego sportowcy? Bo bezapelacyjnie na co dzień cechuje ich postawa fair play. Tak samo powinno być na drodze. Respektowanie przepisów przez uczestników ruchu drogowego, kultura jazdy, wzajemny szacunek z pewnością wpływają na poczucie bezpieczeństwa, co w konsekwencji może przełożyć się na mniejszą liczbę zdarzeń w ruchu drogowym.

Na potrzeby kampanii #fairplaynadrodze tworzymy serię spotów obrazujących główne przyczyny wypadków w ruchu drogowym. Każdy z nich zawiera hasło promujące właściwe zachowania na drodze.

#fairplaynadrodze z Grzegorzem Lechem ze Stomilu Olsztyn

"Na boisku zawsze cię zauważę. Na drodze pamiętaj o odblaskach". Tym razem zawodnik Stomilu Olsztyn Grzegorz Lech promuje bezpieczeństwo osób pieszych poruszających się po zmroku poza obszarem zabudowanym. Osoby te muszą pamiętać, że pieszy z odblaskami jest widoczny już z odległości około 150 metrów. Daje to kierującemu wystarczająco dużo czasu, aby bezpiecznie go ominąć. Pieszy bez odblasku jest widoczny z odległości 30-40 metrów, co nie daje szans na jakąkolwiek reakcję.

Mimo, iż elementy odblaskowe wymagane są przepisami prawa tylko poza obszarem zabudowanym, to pamiętajmy, że również w mieście zwiększają nasze bezpieczeństwo.



#fairplaynadrodze z Jankiem Hadravą z AZS Indykpol Olsztyn

W pierwszym spocie skupiliśmy się na głównej przyczynie zdarzeń drogowych, jaką jest nadmierna prędkość. Do realizacji spotu promującego w tak nietypowy sposób jazdę z dozwoloną prędkością, zaprosiliśmy siatkarza Jana Hadravę, na co dzień grającego w zespole Indykpol AZS Olsztyn. „Na boisku nie wstrzymuję ręki. Na drodze zdejmuję nogę z gazu”, tym hasłem atakujący olsztyńskiego zespołu i reprezentant Czech propaguje właściwe zachowanie na drodze.

#fairplaynadrodze z Marcinem Malewskim z Warmii Energa Olsztyn

Do współpracy zaprosiliśmy również Marcina Malewskiego piłkarza ręcznego, grającego na pozycji środkowego rozgrywającego i reprezentującego barwy Warmii Energa Olsztyn. „Przed blokiem nigdy się nie zatrzymuje, przed przejściem zawsze”. Tym hasłem wychowanek Warmii Olsztyn, a zarazem II trener olsztyńskiego zespołu, poruszył kwestie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego tj. pieszych.

