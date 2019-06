Skuteczni w walce o ludzkie życie Data publikacji 26.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Skuteczna walka o ludzkie życie. Po ponad 30 minutach prowadzenia resuscytacji przywrócono funkcje życiowe 39-letniemu mężczyźnie. St. sierż. Kamil Biernacki potwierdził, że jest profesjonalistą – jest to kolejny raz kiedy zdążył na czas i dzięki umiejętnościom nabytym podczas policyjnych szkoleń uratował ludzkie życie.

W każdych działaniach służb priorytetem jest ratowanie życia, dopiero później przychodzi czas na wyjaśnienie sytuacji oraz działania zmierzające do wyeliminowania ich w przyszłości. Policjanci podczas służby spotykają się z przeróżnymi zdarzeniami i niejednokrotnie stanowią one ogromne wyzwania. W ich trakcie przeciwnikami są przede wszystkim czas oraz trudne warunki. Dlatego też funkcjonariusze przechodzą szeregi szkoleń, które uczą ich oraz utrwalają umiejętności w wielu dziedzinach. Jednym z podstawowych szkoleń jest udzielanie pierwszej pomocy. Są to umiejętności, które wykorzystuje się bardzo często ponieważ to właśnie policjanci jako pierwsi docierają na większość zdarzeń.

W niedzielę, 23 czerwca, patrol interwencyjny w składzie st. post. Kamil Biernacki oraz post. Michał Białogłowy zostali skierowani przez Oficera Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie na interwencje w jednej z miejscowości na terenie powiatu świebodzińskiego. Według zgłoszenia mężczyzna miał targnąć się na swoje życie poprzez powieszenie się. Policjanci błyskawicznie dotarli na miejsce. W pomieszczeniu gospodarczym zastali mężczyznę, który przybiegł z pomocą i zdjął już poszkodowanego oraz ułożył go na ziemi. Niestety nie dawał on żadnych oznak życia. Policjanci natychmiastowo przystąpili do udzielania pierwszej pomocy. Rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. W jej trakcie na miejsce dotarli ratownicy medyczni. Trwała wspólna walka o życie mężczyzny. Po ponad 30 minutach reanimacji nastąpił przełom, wróciło krążenie. Mężczyźnie zostały przywrócone funkcje życiowe. Na miejsce skierowano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Funkcjonariusze eskortowali karetkę zamykając ciągi komunikacyjne, aż do wyznaczonego miejsca lądowania śmigłowca. Tam również zabezpieczyli lądowisko. st. sierż. Kamil Biernacki, dla którego nie jest to pierwsza tego typu interwencja, powiedział później, iż „nie ma większej satysfakcji, niż widok powracających kolorów na twarzy osoby której udziela się pomocy i świadomość, że właśnie udało się przywrócić komuś życie”.

sierż. sztab. Marcin Ruciński

KPP w Świebodzinie