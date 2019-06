Biała Podl.: Odpowie za porzucenie szczeniaków Data publikacji 26.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Za znęcanie nad zwierzętami odpowie 59-letni mieszkaniec gm. Biała Podlaska. Mężczyzna podejrzany jest o porzucenie dwóch szczeniaków na leśnej drodze. Zwierzaki, które zdążyły się wyswobodzić z zawiązanego worka, znalazła mieszkanka tej gminy. Wczoraj 59-latek usłyszał zarzut. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt za znęcanie nad zwierzętami grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 3 lat.

W minioną sobotę nad ranem dyżurny międzyrzeckiego komisariatu powiadomiony został o znalezieniu dwóch szczeniaków. Do zdarzenia doszło na drodze leśnej pomiędzy miejscowościami Jaźwiny i Sokule. Z informacji przekazanej przez zgłaszającą wynikało, że w chwili znalezienia „maluchy” zdążyły już wyswobodzić się z zawiązanego worka, w którym zostały porzucone. Kobieta zabrała psy do domu powiadamiając o wszystkim stróżów prawa.

Sprawą zajęli się kryminalni z międzyrzeckiego komisariatu. Funkcjonariusze szybko ustalili personalia mężczyzny podejrzanego o dokonanie tego czynu. Okazał się nim 59-letni mieszkaniec gm. Biała Podlaska. Mężczyzna zatrzymany został do wyjaśnienia. Wczoraj usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Zatrzymującym go policjantom tłumaczył, że zostawił zwierzaki by ktoś mógł je znaleźć i zabrać. O dalszym losie mężczyzny zadecyduje sąd. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt za znęcanie nad zwierzętami grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 3 lat.

BSP