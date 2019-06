Znaczne ilości narkotyków zabezpieczone przez policjantów Data publikacji 26.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Gorzowscy policjanci zabezpieczyli ponad dwa kilogramy marihuany, amfetaminę i LSD. To efekt pracy operacyjnej wydziału do walki z przestępczością narkotykową. Do sprawy zatrzymano dwie osoby. Po czynnościach procesowych usłyszą zarzuty. Decyzję w sprawie ich tymczasowego aresztowania będzie podejmował sąd.

Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. na co dzień zajmuje się zwalczaniem nielegalnego procederu wprowadzania do obrotu środków odurzających. Funkcjonariusze ściągają z rynku nielegalne substancje. Wszystko po to, by niebezpieczne substancje nie trafiły zwłaszcza do dzieci i młodzieży.

Funkcjonariusze przeprowadzili kolejną, skuteczną realizację. We wtorek (25 czerwca) na jednej z ulic w Kostrzynie nad Odrą zatrzymali 28-letnią kobietę i 35-letniego mężczyznę. Policjanci podejrzewali, że mieszkańcy przygranicznej miejscowości mogą posiadać znaczne ilości narkotyków. Przeprowadzone przeszukanie mieszkania potwierdziły posiadane informacje. Gorzowscy policjanci zabezpieczyli ponad 2 kilogramy marihuany, 150 gramów amfetaminy i kilka listków LSD. Narkotyki trafią do badań.

35-latek i 28-latka zostali zatrzymani w gorzowskiej komendzie. W sprawie prowadzone są czynności procesowe — między innymi przesłuchanie i będą stawiane zarzuty. O ich kształcie, a także wnioskach o tymczasowy areszt będzie decydowała prokuratura ze Słubic.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)