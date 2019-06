Policjanci odzyskali samochód skradziony na terenie Niemiec Data publikacji 26.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Bolesławca zatrzymali mężczyznę podejrzanego o udział w kradzieży z włamaniem pojazdu na terenie Niemiec. Samochód został odzyskany a podejrzany zatrzymany. Sprawca łącznie usłyszał 3 zarzuty. Zatrzymanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci Wydziału Kryminalnego bolesławieckiej Policji zatrzymali mężczyznę, który pomagał w kradzieży z włamaniem busa. Do przestępstwa doszło 14 czerwca br. na terenie Niemiec. Natomiast 17 czerwca w wyniku działań operacyjnych policjanci ustalili, że na terenie gminy Warta Bolesławiecka znajduje się mężczyzna poruszający się pojazdem pochodzącym z przestępstwa. Po zatrzymaniu 24-letniego mieszkańca powiatu jaworskiego funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna uczestniczył w kradzieży z włamaniem przewożąc skradziony pojazd. Podejrzany dodatkowo odpowie za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, który decyzją Sądu Rejonowego w Złotoryi obowiązuje go do 2021 roku.

Mundurowi zabezpieczyli samochód o wartości ponad 85 tys. złotych, który został skradziony 3 dni wcześniej na terenie Niemiec.

Ponadto policjanci udowodnili 24-latkowi popełnienie jeszcze drugiego takiego samego przestępstwa w związku z kradzieżą z włamaniem innego pojazdu w maju br. również na terenie Niemiec. Zatrzymanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)