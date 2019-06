Przeciwko przestępczości gospodarczej Data publikacji 26.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali 46-letniego obywateli Armenii podejrzanego o naruszenie przepisów ustawy karno-skarbowej przez co uszczuplił należności Skarbu Państwa w łącznej kwocie 1 733 721 zł. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Na podstawie postanowienia o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego wydanego przez prokuratora Prokuratury Okręgowej w Łodzi, 25 czerwca przed południem, policjanci zatrzymali na terenie Łodzi 46-letniego obywatela Armenii. Na podstawie zebranego materiału dowodowego usłyszał on zarzuty dotyczące tego, że nie ujawnił właściwemu US prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi, to jest papierosami i suszem tytoniowym stanowiących przedmiot opodatkowania podatkiem od towaru i usług i podatku akcyzowego, przez co uszczuplił wpływy do Skarbu Państwa w wysokości 1 733 721 zł.

Na obecnym etapie postępowania prokurator uznał, iż zachodzi konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania i zastosował wobec podejrzanego dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe, a także zakaz opuszczania kraju. Na mieniu podejrzanego zabezpieczono obowiązek uiszczenia należności publiczno-prawnej w wysokości 1 733 721 zł poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości podejrzanego.

