Poznań - Uroczyste otwarcie komisariatu Stare Miasto - video

Data publikacji 26.06.2019

26 czerwca br. odbyło się otwarcie Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto. Podczas uroczystego apelu przed budynkiem komisariatu insp. Małgorzata Borowik – Dyrektor Biura Logistyki KGP, przekazała symboliczne klucze do nowej siedziby – Komendantowi Komisariatu Stare Miasto. Po uroczystości, zaproszeni goście mogli zwiedzić budynek.

Remont komisariatu trwał od jesieni 2016 roku. W ramach prac, został zmodernizowany i odnowiony cały budynek. Blisko 11 milionów złotych pochodzi z Programu modernizacji Policji na lata 2017-2020. Natomiast prawie 12 milionów w ramach darowizny, przekazało miasto Poznań. Stan etatowy komisariatu to 172 osoby, z czego 160 to policjantki i policjanci.

Od strony podwórza została dobudowana przeszklona, zewnętrzna winda oraz pawilon służący do odpraw policjantów. Dodatkowo cała przestrzeń nieużytkowego poddasza została zagospodarowana, co zwiększyło powierzchnię użytkową całego budynku. To właśnie tam jest zlokalizowana siedziba miejskiego monitoringu. Natomiast zaplecze komisariatu to wymieniona nawierzchnia, nowe wiaty garażowe i garaże.

W komisariacie zastosowano najnowocześniejsze technologie sieciowe. Budynek został wyposażony w system do automatycznego zarządzania i monitorowania infrastruktury sieciowej całego obiektu. System jest zbudowany w taki sposób, żeby na bieżąco monitorować sieć informatyczną pod względem bezpieczeństwa, awaryjności i ciągłości pracy. Jest to pierwszy tego typu obiekt Policji w Polsce, w którym został zainstalowany system AIM. Zainstalowano cyfrowy, dyspozytorski system łączności radiowej wraz z nowoczesnymi radiotelefonami analogowo-cyfrowymi, w które zostali wyposażeni funkcjonariusze i radiowozy. System daje możliwość pracy na kanałach cyfrowych, szyfrowanych na terenie podległym jednostce.

Całość prac była prowadzona w ścisłej współpracy z miejskim konserwatorem zabytków, ze względu na charakter i wiek budowli. Jest to budynek dawnego pruskiego Urzędu Celnego. Został wzniesiony w latach 1882-1884. Budynek powstał w oparciu o projekt Heinricha Kocha, a głównym wykonawcą był Otton Hirt. W okresie międzywojennym mieściła się tutaj siedziba Urzędu Celnego oraz Urząd Akcyz i Monopoli.

Na zaproszenie Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu insp. Roberta Kasprzyka na uroczystym apelu z okazji otwarcia Komisariatu Stare Miasto przybyli: Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, insp. Małgorzata Borowik Dyrektor Biura Logistyki KGP, która odczytała list Komendanta Głównego Policji, insp. Piotr Mąka Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wraz zastępcami – insp. Romanem Kusterem i insp. Konradem Chmielewskim, Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, Mariusz Wiśniewski Zastępca Prezydenta Poznania, Grzegorz Ganowicz Przewodniczący Rady Miasta Poznania, Tomasz Łubiński – Zastępca Starosty Poznańskiego, Marcin Śniegowski przedstawiciel wykonawcy – firmy Astal, ks. prałat Stefan Komorowski – policyjny kapelan, kadra kierownicza KMP w Poznaniu, były Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. w st. spocz. Rafał Batkowski oraz zaproszeni goście z innych służb mundurowych.

Komendant Kasprzyk podkreślił, że jest dumny z nowej-starej siedziby policjantów na Starym Mieście. Wyraził przekonanie, że w nowej siedzibie zarówno policjanci jak również mieszkańcy Poznania będą czuli się zdecydowanie lepiej niż do tej pory.

Wojewoda Wielkopolski i Prezydent Poznania podkreślili, że bezpieczeństwo mieszkańców jest dobrem wspólnym, o które należy dbać ponad podziałami. Komendant Wojewódzki podkreślił, że mimo trudnych warunków pracy, policjanci ze Starego Miasta skutecznie wypełniali swoje obowiązki, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców.

Podczas apelu insp. Małgorzata Borowik symbolicznie przekazał klucze do komisariatu Stare Miasto komendantowi jednostki - mł. insp. Michałowi Woźniakowi.

Dzięki zakończonej inwestycji policjanci, którzy do tej pory pracowali w pięciu różnych lokalizacjach, wrócili do siedziby przy Al. Marcinkowskiego 31 w Poznaniu. Komisariat Policji Stare Miasto położony jest w ścisłym centrum Poznania. Pod swoja opieką policjanci mają ponad 56 tysięcy ludzi ale z uwagi na turystyczny charakter śródmieścia, zabytki, gastronomię, liczba osób czasowo przebywających w rejonie Starego Miasta przekracza kilkakrotnie liczbę stałych mieszkańców.

Remont staromiejskiego komisariatu w Poznaniu to kolejny istotny krok w modernizacji jednostek Policji na terenie województwa wielkopolskiego i miasta Poznania.

Maciej Święcichowski

