Areszt dla sprawcy wypadku ze skutkiem śmiertelnym Data publikacji 26.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Na 2 miesiące tymczasowo do aresztu trafił kierowca bmw podejrzany o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Jak wynika ze wstępnych ustaleń 24-latek wyprzedzał inny pojazd na "podwójnej ciągłej" i zderzył się z nadjeżdżającym z naprzeciwka oplem. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat wiięzienia.

Przypomnijmy w minioną sobotę (22.06.19) tuż po 23:00 na drodze ekspresowej S-10 w miejscowości Mała Nieszawka pod Toruniem doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Ze wstępnych ustaleń policjantów, pracujących przy tym zdarzeniu, wynika, że 24-letni kierowca bmw, jadący od strony Bydgoszczy w kierunku Torunia, podczas wyprzedzania volkswagena polo zjechał na przeciwny pas ruchu przekraczając linię podwójną ciągłą. Wtedy doszło do zderzenia z prawidłowo jadącym z przeciwnego kierunku oplem astra, którego kierujący (43l.) poniósł śmierć na miejscu. Podróżująca z nim 37-letnia żona trafiła do szpitala, a dwoje ich dzieci pod opiekę rodziny.

Na miejscu wraz z policjantami "drogówki" pracował prokurator. Kierowca bmw, pochodzący z województwa mazowieckiego, trafił do policyjnego aresztu. W chwili zdarzenia był trzeźwy.

Wczoraj (25.06.19) kryminalni z Torunia doprowadzili 24-latka do Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód. Śledczy wnioskowali o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd podzielił stanowisko i zadecydował, że 2 najbliższe miesiące spędzi on za kratami.

Policjanci nadal apelują do osób, które były świadkami tego zdarzenia lub mogą pomóc w tej sprawie o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Toruniu ul. Grudziądzka 17 lub telefoniczny z dyżurnym 56 641 23 68 lub 69, bądź z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym KMP w Toruniu pod numerem 56 641 26 07 lub 09.