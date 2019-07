II Mistrzostwa Polski Policjantów w Triathlonie Data publikacji 01.07.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Podczas zawodów Susz Triathlon 2019 odbyły się II Mistrzostwa Polski Policjantów w Triathlonie na dystansie ½ IM. O zwycięstwo na tym dystansie rywalizowało ogółem 296 zawodników, w tym 31 policjantów. Pierwsze miejsce zajął reprezentant Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy asp. szt. Marek Kowalczyk, drugie miejsce wywalczył st. sierż. Adrian Stempniak z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, natomiast trzecie miejsce na podium zajął sierż. szt. Daniel Szul z Komendy Powiatowej Policji w Iławie.

Susz Triathlon jest jedną z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych imprez triathlonowych w Polsce. Wieloletnia tradycja zawodów połączona z niepowtarzalnym klimatem powoduje, że Susz uznawany jest za nieformalną stolicę polskiego triathlonu. W niedzielę (23.06.2019) w trakcie zawodów Susz Triathlon 2019 odbyły się także II Mistrzostwa Polski Policjantów w Triathlonie na dystansie ½ IronMan. Była to druga edycja zawodów triathlonowych kierowana specjalnie do policjantów, pracowników Policji, jak również emerytowanych policjantów i pracowników Policji. Organizacja II Mistrzostw Polski Policjantów w Triathlonie możliwa była dzięki współpracy Komendy Powiatowej Policji w Iławie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z Gminą Susz, Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu oraz Suskim Ośrodkiem Kultury, które to instytucje od wielu lat są organizatorami zmagań triathlonowych w Suszu. Policyjne mistrzostwa zostały ujęte w Harmonogramie wydarzeń sportowo – rekreacyjnych na rok 2019 objętych patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji.

W zmaganiach na tym dystansie – 1900 m pływania, 90 km jazdy rowerem i 21 km biegu udział wzięło 297 zawodników w tym 31 policjantów. Po trudnej i zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców. Najlepszym wśród policjantów okazał się reprezentant Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy asp. szt. Marek Kowalczyk z Oddziałów Prewencji Policji, który ukończył zawody z czasem 04:16:39. Drugie miejsce wywalczył st. sierż. Adrian Stempniak z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, z czasem 04:24:42, natomiast trzecie miejsce w rywalizacji o Puchar Komendanta Głównego Policji zajął sierż. szt. Daniel Szul z Komendy Powiatowej Policji w Iławie, który ten dystans pokonał z czasem 04:34:06.

Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu sierż. szt. Daniel Szul startował w Triathlon Mietków na dystansie ¼ Ironmana, podczas którego rozegrano Mistrzostwa Polski Policjantów i tam rywalizację ukończył z czasem 02:18:57. Funkcjonariusz zajął II miejsce w Mistrzostwach Polski Policji w swojej kategorii wiekowej oraz III miejsce w klasyfikacji IPA.

Kolejny reprezentant Komendy Powiatowej Policji w Iławie st. asp. Siemianowski Sławomir z Komisariatu Policji w Suszu rywalizację ukończył z czasem 05:06:55.

W rywalizacji nie zabrakło również kobiet. W kategorii open, wśród policjantek pierwsze miejsce zajęła Iwona Panas z KMP Chełm, która ukończyła zawody z czasem 05:20:10. Drugie miejsce wywalczyła Sylwia Szpocińska z Komisariatu Policji Wrocław – Śródmieście, która dystans pokonała w czasie 05:20:14. Na trzecim miejscu na podium stanęła Iwona Basara z KPP w Starogardzie Gdańskim z czasem 05:53:22, a na czwartym Katarzyna Jędruch z KMP w Świnoujściu, z czasem 06:09:28.

Wyłoniono również zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych.

KATEGORIE WIEKOWE:

Mężczyźni w wieku do 29 lat

1. Marek Rafał SPPP Bielsko-Biała 05:11:43

2. Mendelewski Kamil KPP Szczytno 06:06:41



Mężczyźni w wieku od 30 do 39 lat

1. Trzupek Michał KPP Człuchów 04:42:03

2. Orlik Mateusz OPP Katowice 04:55:07

3. Wiśniewski Krzysztof KSP Warszawa 04:55:56



Mężczyźni w wieku od 40 do 49 lat

1. Doleżek Krystian KWP Szczecin 04:42:26

2. Kuczera Przemysław KPP Kołobrzeg 04:43:10

3. Stwora Dawid KPP Bielsko-Biała 04:47:01



Mężczyźni w wieku 50+

1. Wacławski Krzysztof 04:59:32 Iława

2. Polak Krzysztof 05:27:39 Stalowa Wola



Warto podkreślić, że mistrzostwa te dla zawodników były sporym wyzwaniem, ponieważ funkcjonariusze ścigali się w pełnym słońcu i wysokiej temperaturze, a mimo to dobre humory i zapał ich nie opuszczały, a cała organizacja zawodów spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem.

Gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów.