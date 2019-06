Kolejny cios we wrocławskich handlarzy narkotykami Powrót Generuj PDF Drukuj CBŚP zatrzymało 8 osób podejrzanych o handel znacznymi ilościami narkotyków. Poszczególni podejrzani mogli wprowadzić na rynek nawet od około pół kilograma do nawet 48 kg różnych rodzajów narkotyków o wartości szacunkowej blisko 1,6 miliona złotych. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.

Policjanci Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, prowadzą śledztwo dotyczące wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków na terenie Wrocławia i okolic. Akcja została przeprowadzona w ramach postępowania będącego jednym z wątków sprawy dotyczącej tzw. „dopalaczy”. Działania przeprowadzone przez funkcjonariuszy obejmują członków wrocławskiej grupy zajmującej się rozprowadzaniem tych substancji zastępczych. Zebrany materiał dowodowy przez policjantów i prokuratora, pozwolił na przedstawienie zarzutów wszystkim podejrzanym.

Na początku tygodnia funkcjonariusze wrocławskiego CBŚP przeprowadzili działania, w wyniku których zatrzymali 8 mężczyzn w wieku od 27 do 49 lat. Wszyscy są mieszkańcami Wrocławia. Ponadto policjanci przeprowadzili w sposób skoordynowany szereg przeszukań nieruchomości zajmowanych przez zatrzymanych. W ich wyniku także znaleźli narkotyki.

Osoby podejrzane są o to, że w latach 2010 – 2014 wprowadzały do obrotu narkotyki, w postaci heroiny, amfetaminy, mefedronu i marihuany, na terenie Wrocławia i okolic. Poszczególne osoby mogły wprowadzić na rynek od ok. pół kilograma do nawet 48 kilogramów narkotyków. Według śledczych szacunkowa wartość tych środków to blisko 1,6 miliona złotych.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Decyzją sądu siedmiu zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres trzech miesięcy.

Zespół Prasowy CBŚP