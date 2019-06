Kradli paliwo z rurociągu Data publikacji 27.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Płocku zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o kradzież paliwa z rurociągów należących do jednego z koncernów paliwowo-energetycznych. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia.

Płoccy policjanci od kilku miesięcy intensywnie pracowali nad sprawą kradzieży paliwa z rurociągów należących do jednego z koncernów paliwowo-energetycznych. W czynnościach tych uczestniczyli również pracownicy służby ochrony koncernu. Ich wspólna, intensywna praca doprowadziła do zatrzymania we wtorkowy wieczór dwóch mężczyzn, którzy skradli kilkadziesiąt litrów oleju napędowego i usiłowali wywieźć go z Płocka. Zatrzymani to Łotysz (31 lat) i Rosjanin (51 lat).

Na terenie posesji w Płocku, na której odbywała się kradzież, policjanci ujawnili specjalistyczne sprzęty służące zarówno do wypompowywania paliwa, jak i zbiorniki do jego przechowywania. Wypompowywane paliwo znajdowało się w zbiorniku w kontenerze, który wraz z pozostałym sprzętem służącym do popełnienia przestępstwa, został przez policjantów zabezpieczony.

Wczoraj 51-latek usłyszał zarzut usiłowania przyjęcia paliwa, za który kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do 5 lat. Obywatelowi Łotwy policjanci przedstawili zarzut kradzieży z włamaniem do rurociągu i kradzieży paliwa. Za to przestępstwo przewidziana jest kar do 10 lat więzienia. Dziś płoccy policjanci przekażą materiały sprawy do Prokuratury Rejonowej w Płocku.

