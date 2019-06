Werbowali „słupów”, załatwiali dokumenty i cudzą tożsamość żeby wyłudzać kredyty Data publikacji 27.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 10 osób zatrzymanych, 7 tymczasowo aresztowanych i ponad 30 zarzutów dotyczących działania w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw, posługiwania się podrobionymi dokumentami i podszywania się pod tożsamość innych osób. To efekt pracy śródmiejskich kryminalnych i prokuratury rejonowej Warszawa Śródmieście. Za te przestępstwa wszystkim zatrzymanym zgodnie z kodeksem karnym grozi teraz do 8 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymani w tej sprawie podejrzani o przestępstwa finansowe to werbownicy, „słupy” oraz osoby, które udostępniały cudzą tożsamość i wytwarzały wszystkie niezbędne dokumenty. Schemat działania oszustów polegał na werbowaniu osób, które na podstawie dostarczonych przez nich danych innych osób i podrobionych dokumentów otrzymywały kredyty w bankach i instytucjach finansowych.

Policjanci ze śródmiejskiego wydziału operacyjno-rozpoznawczego oraz prokuratura rejonowa Warszawa Śródmieście od dłuższego już czasu pracowali cierpliwie nad tą sprawą i drobiazgowo gromadzili najistotniejsze informacje oraz niezbędny materiał dowodowy. Wszystko po to, aby móc zatrzymać wszystkie zamieszane w tę sprawę osoby, udowodnić im winę i postawić stosowne zarzuty.

Jak ustalili policjanci i śledczy proceder ten trwał, co najmniej od stycznia tego roku. Polegał on na werbowaniu przypadkowych mężczyzn i kobiet, którzy na podstawie fałszywych dowodów osobistych i podrobionych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i zarobki mogły ubiegać się o kredyty.

Podrobione dokumenty umożliwiały podpisywanie w bankach stosownych umów i otrzymywanie kredytów idących w setki tysięcy złotych.

Jedyne, co łączyło klientów ubiegający się o kredyt z przedstawianymi, podrobionymi dowodami osobistymi to widniejące w nich zdjęcia. Pozostałe dane jak imiona czy nazwiska należały już do zupełnie innych osób.

Dzięki blisko półrocznej współpracy policjantów i prokuratury rejonowej Warszawa Śródmieście w sumie zatrzymane zostały 3 kobiety i 7 mężczyzn w wieku od 24 do 47 lat. 7 z 10 osób decyzją sądu zostało już tymczasowo aresztowanych.

Zarzuty dotyczą działania w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw, usiłowania oszustwa, posługiwania się podrobionymi dokumentami i podszywania się pod tożsamość innych osób. Za te przestępstwa wszystkim zatrzymanym zgodnie z kodeksem karnym grozi teraz do 8 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo zostało przejęte do dalszego prowadzenia przez Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

esz/rsz