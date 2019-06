Do porodu na sygnałach Data publikacji 27.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W policyjnej służbie zdarzają się takie chwile, gdy przychylne spojrzenie na popełnione wykroczenie i sprawna pomoc mundurowych w wyścigu z czasem, są na wagę życia. Nowego życia. Przekonali się o tym policjanci z Bielska-Białej. Stróże prawa eskortowali samochód z rodzącą kobietą, dzięki czemu rodzice i zbliżające się na świat maleństwo mogli bezpiecznie dotrzeć do szpitala.

Wczoraj, kilka minut przed godz. 15.00 mundurowi z drogówki – sierż. szt. Łukasz Zdeb i sierż. Kamil Foszcz patrolowali Aleje Gen. Andersa w Bielsku-Białej. W pewnym momencie zauważyli osobowe mitsubishi, którego kierowca poruszał się z dużą prędkością. Stróże prawa zatrzymali go do kontroli drogowej. Mężczyzna miał jednak bardzo przekonujące wytłumaczenie swojego zachowania. Jak się okazało, wiózł on rodzącą żonę do szpitala w Bielsku-Białej. Policjanci postanowili pomóc przyszłym rodzicom. W celu zapewnienia sprawnego i przede wszystkim bezpiecznego przejazdu, po konsultacji z dyżurnym bielskiej jednostki, na sygnałach pilotowali mitsubishi aż do szpitala. Dzięki temu rodzice i spieszące na świat maleństwo bezpiecznie trafili do szpitala. Zarówno im, jak i maluszkowi życzymy dużo zdrowia oraz wielu wspaniałych, a przede wszystkim bezpiecznych podróży.

(KWP w Katowicach / kp)