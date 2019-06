Policjanci po służbie zatrzymali 26-latka poszukiwanego przez wymiar sprawiedliwości Data publikacji 27.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Gubina, w czasie wolnym od służby, zatrzymali 26-latka poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności. Dobre rozpoznanie osobowe przełożyło się na profesjonalne i skuteczne zatrzymanie mężczyzny, które później przekazali swoim kolegom z patrolu. Ich postawa i skuteczne działanie jest potwierdzeniem, że bycie policjantem to również gotowość do podjęcia reakcji o każdej porze dnia i nocy – wszystko po to, aby społeczeństwo czuło się bezpiecznie.

W niedzielny poranek, 23 czerwca br., gubińscy policjanci - asp. Andrzej Malinowski i st.sierż. Adrian Kobielski w dniu wolnym od służby zauważyli znanego im mieszkańca Gubina, który w tym czasie powinien odbywać karę pozbawienia wolności. Wiedzieli, że 26-latek na co dzień przebywa w Niemczech, ukrywając się w ten sposób przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Mundurowi podejrzewali też, że młody mężczyzna może mieć przy sobie narkotyki, dlatego natychmiast przystąpili do zatrzymania. Wiedzieli, że mają tylko jedną szansę, gdyż mężczyzna ponownie mógłby próbować ukrywać się na terenie Niemiec. Wykorzystując atut w postaci zaskoczenia, błyskawicznie ujęli 26-letniego poszukiwanego, którego następnie przekazali swoim kolegom będącym w służbie. Patrol, który przyjechał na wezwanie potwierdził, że zatrzymany mężczyzna jest poszukiwany do odbycia kary jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto przypuszczenia policjantów, że 26-latek może mieć przy sobie narkotyki okazały się słuszne - w trakcie przeszukania znaleźli w jego ubraniu marihuanę.

Asp. Andrzej Malinowski i st.sierż. Adrian Kobielski są policjantami z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Gubinie. Na co dzień patrolują miasto i okolice, podejmując interwencje, reagują na przypadki łamania prawa i pomagają mieszkańcom Gubina, gdy ich bezpieczeństwo jest zagrożone. Ich dobre rozpoznanie osobowe doprowadziło do zatrzymania poszukiwanego 26-latka. Obaj też skromnie mówią, że nic wielkiego się nie stało. Są policjantami nie tylko wtedy kiedy zakładają mundur, ale też i poza służbą - zawsze gotowi do działania.

