Dolnośląscy policjanci w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego - spot Data publikacji 27.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dolnośląscy policjanci nie ustają w działaniach na rzecz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poruszających się po drogach naszego województwa. Bez wątpienia jedną z grup najbardziej narażonych na różnego rodzaju zagrożenia są dzieci, które bez pomocy dorosłych nie są wstanie same uchronić się przed niebezpieczeństwami czyhającymi na drodze. Doskonale wiedzą o tym funkcjonariusze policji, którzy wraz ze znaną aktorką Barbarą Mularczyk-Potocką przygotowali akcję promującą bezpieczny sposób przewożenia najmłodszych.

Rozpoczął się okres wakacji. Jest to czas wzmożonego ruchu na drogach, kiedy mieszkańcy Dolnego Śląska, często całymi rodzinami udają się w podróż. Niestety większa ilość pojazdów na drodze, wysokie temperatury utrudniające koncentrację, pośpiech związany z wyjazdem na urlop to prosta droga do zdarzenia skutkującego poważnymi, często nieodwracalnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Dlatego warto zadbać o bezpieczeństwo własne i osób podróżujących wraz z nami, wszak są to często nasi najbliżsi.

Jedną z podstawowych kwestii, która ma ogromny wpływ na przebieg zdarzeń drogowych i ich ewentualne skutki, jest sposób w jaki podróżują osoby znajdujące się w pojeździe. Przepisy kodeksu drogowego jasno określają obowiązki, jakie ciążą na kierowcy i pasażerach w trakcie jazdy.

Musimy być świadomi, że zapięte pasy bezpieczeństwa naprawdę ratują życie, a przewożenie dzieci w urządzeniach do tego przeznaczonych to obowiązek, którego nie można NIGDY lekceważyć.

Szczególnie jeśli chodzi o najmniejszych pasażerów, niezwykle ważne jest odpowiednie zabezpieczenie ich w trakcie jazdy. Niezależnie od tego, czy jest to wyjazd do sklepu trwający kilka minut, czy kilkugodzinna podróż na drugi koniec Polski, ryzyko odniesienia obrażeń w wyniku zdarzenia drogowego jest identyczne.



Przepisy mówiące o zasadach przewożenia dzieci zmieniają się dość często, dlatego przypominamy najważniejsze z nich oraz wskazujemy kwestie, które według ekspertów mają decydujący wpływ na bezpieczeństwo najmłodszych pasażerów.

Pamiętajmy:

➢ w świetle obowiązujących przepisów, dzieci o wzroście poniżej 150 cm muszą korzystać z fotelika,

➢ nie wolno przewozić w foteliku dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu, jeśli samochód jest wyposażony w poduszkę powietrzną dla pasażera (chyba, że zostanie ona wyłączona),

➢ koniecznie montujmy foteliki bezpieczeństwa zgodne z masą i wzrostem naszego dziecka oraz właściwymi warunkami technicznymi określonymi w konkretnych przepisach,

➢ wszystkie urządzenia przytrzymujące dla dzieci powinny być instalowane w pojeździe zgodnie z zaleceniami producenta, dlatego przed montażem czytajmy instrukcje. Wtedy mamy pewność, że fotelik spełni swoją rolę,

➢ nawet po niegroźnej stłuczce producenci zalecają wymianę fotelika bezpieczeństwa na nowy. Nie musi nosić on żadnych śladów uszkodzenia, ale jego konstrukcja mogła zostać osłabiona.

Stosując się do powyższych zasad, zwiększamy szansę na to, że gdy dojdzie do zdarzenia drogowego uszkodzeniu ulegnie jedynie nasz pojazd. Doskonale wie o tym znana aktorka Barbara Mularczyk-Potocka, która zaangażowała się w akcję funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego dolnośląskiej komendy i wspólnie z nimi namawia do stosowania pasów bezpieczeństwa oraz właściwego przewożenia najmłodszych.

(KWP we Wrocławiu / mw)

Ładowanie odtwarzacza...