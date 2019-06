Prośba o pomoc w identyfikacji zwłok Data publikacji 27.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Do Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP wpłynęła informacja otrzymana za pośrednictwem Oficera Łącznikowego Ambasady Republiki Federalnej Niemiec dot. udzielenia pomocy w identyfikacji NN zwłok męskich ujawnionych w dniu 8 grudnia 1996 r. przy zachodnim skraju Zagłębia Ruhry (m. Rheurdt-Schaephuysen, ). W toku prowadzonego przez policję niemiecką dochodzenia ustalono, że może być to obywatel Polski.

Rysopis: Wiek ok. 40 lat, 170 cm wzrostu, waga 76,6 kg, średniej budowy ciała, długość stopy 24 cm (rozm. buta 40-41), brunet, w okolicach skroni początki siwizny, wąsy, blizna na prawym podudziu, przebiegająca po łuku z tyłu do środka i z przodu, brak migdałków, zgryz z przodu z widocznymi defektami próchniczymi, wypełnienia z amalgamatu we wszystkich zębach trzonowych, grupa krwi 0.

Mężczyzna zginął od wielokrotnych ciosów zadanych w głowę.

Poniżej publikujemy zdjęcia przedstawiające rekonstrukcję twarzy denata.

Policjanci zwracają się z prośbą do osób, które rozpoznają mężczyznę na załączonych zdjęciach, z prośbą o kontakt z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP - tel.: (0-22) 60 510 05, adres e-mail: cpozkgp@policja.gov.pl.

(Biuro Kryminalne KGP/ mw)