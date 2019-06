Rozkochał i przywłaszczył kilkadziesiąt tysięcy złotych Data publikacji 27.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o przywłaszczenie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Pokrzywdzona to gdańszczanka, której sprawca wcześniej się oświadczył. Mężczyzna usłyszał zarzut przywłaszczenia pieniędzy. Prokurator zastosował wobec podejrzanego policyjny dozór oraz zakaz zbliżania się oraz kontaktowania z pokrzywdzoną. Mężczyźnie grozi 5 lat więzienia.

Dzielnicowi z komisariatu we Wrzeszczu na początku tygodnia zatrzymali mężczyznę, który przywłaszczył pieniądze należące do mieszkanki Gdańska. Straty, jakie poniosła kobieta to ponad 25 tys. zł. Podejrzany i pokrzywdzona znali się, a ich kilkumiesięczna znajomość miała zaowocować ślubem.

Podczas tej znajomości mężczyzna opowiadał pokrzywdzonej o swoich kilku nieruchomościach oraz obiecał stanowisko prezesa w swojej firmie.

Kobieta w ciągu kilku miesięcy przekazała mężczyźnie ponad 25 tys. zł. na zakup elementów wyposażenia nowo zakupionego mieszkania. 25-latek przyjmował od pokrzywdzonej kolejne kwoty pieniędzy pod pretekstem wpłat zaliczek m.in. na zakup mebli kuchennych oraz armatury.

Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu przywłaszczenia. Prokurator zastosował wobec podejrzanego policyjny dozór. Ponadto 25-latek ma zakaz zbliżania się oraz kontaktowania z pokrzywdzoną. Funkcjonariusze sprawdzają czy mężczyzna może mieć związek z innymi tego typu oszustwami na terenie kraju.

Przywłaszczenie zagrożone jest karą do 5 lat więzienia.

(KWP w Gdańsku / mw)