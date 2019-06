2,5 tony tytoniu bez akcyzy i narkotyki w tle. Skuteczne działania policjantów Data publikacji 28.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W ręce policjantów wpadł 36-letni mężczyzna, który odpowie za posiadanie ponad 2,5 tony tytoniu bez polskich znaków akcyzy oraz marihuany. Skarb państwa mógł stracić w wyniku wprowadzenia na rynek tego towaru blisko 120 tys. zł. Śledczy zabezpieczyli sprzęt służący do produkcji papierosów, 20 tys. zł oraz narkotyki.

Policjanci z Żar wykazują się bardzo dużą skutecznością w walce z przestępczością gospodarczą. Przygraniczny teren to pokusa dla grup przestępczych, które w bezprawny sposób pragną się wzbogacić. Bardzo często traci na tym skarb państwa bowiem przedmiotem zysku są wyroby akcyzowe. Ich nielegalna produkcja i obrót przynoszą ogromne zyski. Ale przestępcy mają utrudnione zadanie, bo doświadczenie i wiedza policjantów z tych terenów ogranicza możliwości bezprawnej działalności oraz skutecznie prowadzi przed wymiar sprawiedliwości.

Podobnie było w środę /26 czerwca/. Dzięki znajomości terenu przez dzielnicowego oraz policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Żarach możliwe było dotarcie do pomieszczeń gospodarczych i hali. Doskonałe ustalenia operacyjne, połączone z policyjną wiedzą i doświadczeniem, kolejny raz okazały się trafne. Początkowo znajdujący się tam mężczyzna próbował stworzyć legendę i alibi ale dla doświadczonych policjantów jego argumenty były mało wiarygodne. We wnętrzu hali policjanci znaleźli łącznie ponad 2,5 tony tytoniu bez polskich znaków akcyzowych. Wartość uszczuplenia podatku akcyzowego wynosi blisko 120 tys. zł. Oprócz tego zabezpieczyli sprzęt służący do wytwarzania wyrobów akcyzowych. Dodatkowo w ręce śledczych wpadło 40 gramów marihuany. Teren został poddany szczegółowym oględzinom, a 36-latek zatrzymany. Już zostały przeprowadzone z jego udziałem czynności procesowe. Podczas nich usłyszał zarzuty związane właśnie z posiadaniem wyrobów akcyzowych stanowiących przedmiot czynu zabronionego oraz posiadaniem narkotyków. Zabezpieczono także 20 tysięcy złotych w ramach tymczasowego zajęcia mienia. Mężczyzna musi liczyć się z odpowiedzialnością karno-skarbową oraz wysokimi karami finansowymi. W czynnościach policjanci współpracowali z funkcjonariuszami Straży Granicznej, której doświadczenie w tej materii również jest bardzo przydatne. Sprawa prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Żarach.

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.