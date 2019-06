250 razy przyjeżdżali na stacje paliwowe, tankowali i nie płacili Data publikacji 28.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Mokotowscy policjanci z wydziału zajmującego się ściganiem przestępstw przeciwko mieniu zatrzymali 37-letniego mężczyznę i jego 24-letnią partnerkę podejrzanych o 250 kradzieży paliwa o wartości 81.000 zł. Podejrzani najczęściej dopuszczali się przestępstw na terenie województwa mazowieckiego. Zdarzały się im też kradzieże w innych województwach. Para prowadziła swoją działalność co najmniej od 1,5 roku. Na stacje przyjeżdżali różnymi samochodami na kradzionych tablicach rejestracyjnych. Jednego dnia potrafili odwiedzić nawet dziesięć stacji, zatankować i odjechać. Wreszcie wpadli. Wszystkie przestępstwa i wykroczenia prokuratura połączyła w czyn ciągły. Oboje usłyszeli zarzuty. Grozi im kara do 5 lat więzienia.

Kiedy do mokotowskich policjantów zaczęły napływać zawiadomienia oraz informacje dotyczące kradzieży paliwowych w jednej z wybranych stacji paliwowych zajęli się sprawą. Prowadzone czynności dochodzeniowo-śledcze oraz operacyjne wskazywały, że za sprawą wykroczeń i przestępstw paliwowych stoi mężczyzna i kobieta.

Ich postępowanie za każdym razem było podobne. Na stację należącą tylko do jednej sieci paliwowej przyjeżdżali jednym z samochodów, jakimi dysponowali m.in. fordem, volvo, lancią, oplem. Samochody zawsze posiadały kradzione tablice rejestracyjne. Dla zmylenia kobieta zakładała peruki lub przebierała się w różne kreacje. Mężczyzna także przyjeżdżał na stacje w różnych ubraniach. Najczęściej nosił czapki z daszkiem nasunięte na oczy, t-shirty i jeansy. Czasami był z zarostem, w innym przypadku bez. Kradzieży dopuszczali się pojedynczo lub w duecie. Podjeżdżali do dystrybutorów, tankowali auto do pełna i odjeżdżali. Najczęściej były to kwoty nieprzekraczające 500 zł.

Policjanci nawiązali kontakty z innymi jednostkami policji i okazało się, że para działała na terenie Warszawy i miejscowości pobliskich. Zdarzały się również przypadki tankowania bez płacenia na terenie innych województw. W związku z tym, że mężczyzna i kobieta prowadzili regularną działalność, z której się utrzymywali, wszystkie sprawy zostały zebrane i przekazane do prokuratury, która podjęła decyzje o połączeniu wszystkich czynów w jeden zarzut o charakterze ciągłym.

W ramach prowadzonych czynności operacyjni ustalili, kim są podejrzani i gdzie mieszkają. Oboje zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty przestępstwa obejmującego 250 przypadków kradzieży na łączną kwotę około 81.000 zł. Podejrzani tłumaczyli się, że paliwo pozyskiwali na własny użytek. Zebrane dowody wskazują jednak coś innego.

Teraz decyzje w ich sprawie podejmie sąd, który może ich skazać nawet na 5 lat więzienia.

ea/rk