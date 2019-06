Nieważne miejsce – ważna pomoc Data publikacji 28.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant ze Szczecina będąc poza służbą udzielał pierwszej pomocy przedmedycznej mężczyźnie, który zasłabł w pociągu. Pasażer stracił przytomność, i przewrócił się. Błyskawicznie podjęta przez funkcjonariusza resuscytacja trwała do przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego. W prowadzonej akcji szczecińskiemu policjantowi pomagało dwóch pasażerów. Ich obywatelska postawa zasługuje na słowa uznania.

Do zdarzenia doszło w dniu 26 czerwca. Policjant z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Szczecinie jechał w prywatnym czasie pociągiem relacji Warszawa Centralna – Szczecin Główny. Około godziny 18:00 przez radiowęzeł podana została informacja, że w jednym z wagonów znajduje się nieprzytomny pasażer i potrzebna jest pomoc.

Funkcjonariusz natychmiast pobiegł do wskazanego miejsca. Przebywająca tam kobieta oświadczyła, że mężczyzna stracił przed chwilą przytomność i się przewrócił. Policjant natychmiast przystąpił do działania. Sprawdził czynności życiowe, a kiedy nie wyczuł pulsu i oddechu błyskawicznie rozpoczął resuscytację krążeniowo – oddechową. Prowadził ją przez kilkanaście minut, aż do przyjazdu zespołu pogotowia ratunkowego. Policjant udzielał również asysty ratownikom przy przetransportowaniu mężczyzny do ambulansu, którym został przewieziony do jednego z inowrocławskich szpitali.

Policjantowi ze Szczecina pomagała w prowadzonej akcji dwójka pasażerów. Kobieta i mężczyzna wykazali się empatią i czynnie zaangażowali się w pomoc policjantowi ratującego nieprzytomnego.

Postawa obywatelska tych ludzi zasługuje na słowa nie tylko na pochwałę ale i słowa uznania.

Szczeciński funkcjonariusz w służbie jest od 18 lat, a w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Szczecinie w Zespole Bojowym pracuje od 2001 roku. Mundurowy ma nieposzlakowaną opinię zarówno wśród przełożonych, jak i współpracowników, uczestniczył w kontyngencie policyjnym w ramach Jednostki Specjalnej Polskiej Policji Misji Unii Europejski w Kosowie.

Zespól Prasowy KWP w Szczecinie / IK