Policyjni wodniacy pomogli windsurferowi

Wczoraj policyjni wodniacy z Posterunku Policji w Michałowie pomogli mężczyźnie. Na wzburzonym akwenie Siemianówki przewrócił się pływający na desce z żaglem mężczyzna. Nie był w stanie sam dotrzeć do brzegu. Na szczęście o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad zalewem dbali policjanci.

Wczoraj po południu policyjni wodniacy z Posterunku Policji w Michałowie dostali zgłoszenie o mężczyźnie potrzebującym pomocy na zalewie Siemianówka. Natychmiast ruszyli z pomocą. Ze zgłoszenia przekazanego na numer alarmowy wynikało, że około kilometra od brzegu przewrócił się pływający na desce z żaglem mężczyzna i nie jest w stanie dotrzeć do brzegu o własnych siłach najprawdopodobniej z powodu silnego wiatru i wysokiej fali. Na szczęście miał na sobie sprzęt asekuracyjny, który zabezpieczał go przed utonięciem. Policjanci po dotarciu do surfera zabrali go na pokład policyjnej motorówki, a uszkodzoną deskę z żaglem wzięli na hol.