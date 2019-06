Policjanci zapobiegli „ustawce” pseudokibiców Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci monitorują na bieżąco różne sygnały na temat aktywności różnych grup pseudokibiców, w tym pochodzące od anonimowych, przypadkowych osób. Policjanci z Wydziału do walki z przestępczością pseudokibiców KWP w Łodzi namierzyli ponad 70 mężczyzn związanych z bojówkami dwóch zwaśnionych klubów z Łodzi i Warszawy. Choć twierdzili oni, że przyjechali do lasu na … trening piłki nożnej mieli przy sobie dość nietypowe jak na tę dziedzinę sportu akcesoria jak, chociażby rękawice do walk, kastety czy też ochraniacze na szczęki. Policjanci są przekonani, że w porę zapobiegli konfrontacji „kiboli” i już kierują wnioski o ukaranie do sądu.

We wczesnych godzin rannych 27 czerwca br. mieszkańców gminy Bielawy w powiecie łowickim zaniepokoił widok kilkunastu samochodów wjeżdżających na leśną drogę. Przekazali te informacje na numer alarmowy 112. Zgłoszenie trafiło także do policji. Ponieważ istniało podejrzenie, że może to mieć związek z aktywnością pseudokibiców, czyli tzw. ustawką w działania oprócz miejscowej policji włączyli się policjanci z Wydziału zajmującego się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców KWP w Łodzi.

W okolicach kompleksu leśnego przy A1, wokół wsi w gminie Bielawy, na polanie, zauważono kilkanaście samochodów oraz kilkudziesięciu mężczyzn ubranych w stroje sportowe z emblematami jednego z łódzkich klubów piłkarskich i rękawice do walk MMA. Wszystko wskazywało na przygotowania do konfrontacji siłowej. Funkcjonariusze wylegitymowali i sprawdzili 45 mężczyzn w wieku od 24 do 40 lat, mieszkańców woj. łódzkiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. W pojazdach, którymi przyjechali ujawniono rękawice do walk, kastety, ochraniacze na szczęki oraz emblematy świadczące o przynależności do środowiska pseudokibiców jednego z łódzkich klubów piłkarskich. Część z nich odpowie przed sądem za popełnione wykroczenia. Jednocześnie w tym samym czasie policjanci w okolicy ujawnili również jadących najprawdopodobniej w to samo miejsce zantagonizowanych pseudokibiców jednego z klubów piłkarskich z Warszawy. Kilka pojazdów zostało namierzonych na okolicznych drogach. Wylegitymowano blisko 20 mieszkańców stolicy w wieku od 27 do 41 lat. Ubrani byli jednolicie w stroje z emblematami klubowymi identyfikującymi ich z pseudokibicowską bojówką. Przewozili m.in. rękawice do walk. Monitorowani przez funkcjonariuszy rozjechali się w swoje rejony zamieszkania. Wkrótce mogą spodziewać się wezwań do sądu. Jeden z mężczyzn usłyszy najprawdopodobniej zarzuty znieważenia funkcjonariuszy. Wśród tej grupy byli zawodnicy MMA zrzeszeni w zawodowych federacjach sportów walki i walczących na organizowanych przez nich galach sztuk walki.

Dzięki sygnałowi od mieszkańców i natychmiastowej reakcji policji nie doszło najprawdopodobniej do bójki z udziałem ponad 60 pseudokibiców, która jak pokazują przykłady z przeszłości mogła skończyć się tragicznie.

(KWP w Łodzi / kp)