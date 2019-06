Na zakazie i pod wpływem alkoholu przyjechał na pizzę – zatrzymał go policjant w czasie wolnym od służby Data publikacji 28.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Wydziału Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń z bełchatowskiej komendy – mł. asp. Daniel Wrzochol w czasie wolnym od służby ujął pijanego kierowcę opla vectry. 39-latek przyjechał do pizzerii mając w organizmie blisko 3 promile alkoholu. Nie miał też prawa jazdy, ponieważ wcześniej zostały mu zatrzymane za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości.

Policjantem jest się również w czasie wolnym od służby. Tym razem udowodnił to mł. asp. Daniel Wrzochol z bełchatowskiej komendy, który służy w Policji od 13 lat. Pierwsze 9 lat doświadczenie zdobywał w Wydziale Ruchu Drogowego. Od 4 lat służbę pełni w Wydziale Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń w Komendzie Powiatowej Policji w Bełchatowie. W czasie wolnym od służby, w czwartkowe popołudnie Daniel jechał swoim autem od strony Oleśnika do Bełchatowa. Po drodze jego uwagę zwrócił opel vectra. Tor jazdy, nieskoordynowane ruchy i sposób zachowania kierowcy jednoznacznie wskazywały, że jest on pijany. Policjant natychmiast zareagował. Jechał za oplem i zatrzymał go przed pizzerią w mieście. Podszedł do kierowcy, zabrał kluczyki ze stacyjki uniemożliwiając mu dalszą podróż. O zdarzeniu powiadomił dyżurnego bełchatowskiej policji. Mundurowi zbadali stan trzeźwości 39-latka. Miał on blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Okazało się też, że kierowca vectry nie ma uprawnień do kierowania pojazdami. Prawo jazdy zostało mu już wcześniej zatrzymane za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości. Zatrzymany tłumaczył, że wraca z ośrodka wypoczynkowego i razem z dwoma kolegami przyjechali do miasta na pizze. Mężczyzna wkrótce usłyszy zarzuty za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niestosowanie się do wyroku sądu. Teraz grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Każdy z nas może zapobiec tragedii. Reagujmy, kiedy mamy podejrzenie, że kierowca może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Informując o zagrożeniach i niebezpiecznych zachowaniach stwarzanych przez uczestników ruchu drogowego niejednokrotnie zapobiegamy tragedii na drodze. O każdej niepokojącej sytuacji można powiadomić Policję nawet anonimowo dzwoniąc pod numer 112.

(KWP w Łodzi / kp)