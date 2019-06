Nowe oznakowane radiowozy BMW serii 3 zasiliły flotę garnizonu warmińsko - mazurskiego Data publikacji 28.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek przekazał policjantom ruchu drogowego kluczyki do nowych pojazdów służbowych. Trzy nowe oznakowane radiowozy marki BMW serii 3 zasiliły flotę garnizonu warmińsko - mazurskiego. Pieniądze na zakup tych nowoczesnych pojazdów pochodzą ze środków unijnych.

W czwartek (27.06.2019) insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie przekazał policjantom ruchu drogowego kluczyki do nowych pojazdów służbowych. Trzy nowe oznakowane radiowozy marki BMW serii 3 zasilą flotę garnizonu warmińsko - mazurskiego. Policjanci wykorzystają je m.in. do zabezpieczenia rozpoczynającego się w piątek 76. Rajdu Polski.

Przekazanie nowych radiowozów policjantom

Nowe radiowozy BMW serii 3

Nowe radiowozy BMW serii 3

st. asp. Jarosław Bojarowicz i mł. insp. Mariusz Tański z WRD KWP w Olsztynie obok nowych radiowozów

insp. Tomasz Klimek przekazuje kluczyki policjantom z WRD KWP

Przy mikrofonie Jarosław Babalski pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do spraw administracji zespolonej i administracji niezespolonej w województwie

BMW serii 3 (G20)

Samochód typu sedan, wyposażony w 4-cylindrowy silnik benzynowy z turbodoładowaniem. Moc tego auta to 184 KM i 300 Nm momentu obrotowego. Samochody wyposażone są w automatyczną skrzynię biegów, tylnonapędowy układ jezdny i rozpędzają się do „setki” w 7,1 sekundy. Prędkość maksymalna pojazdu wynosi 240 km/h. Do garnizonu warmińsko-mazurskiego trafiły 3 takie pojazdy.

Program modernizacji

Pieniądze na zakup pojazdów pochodzą ze środków unijnych. Całkowity koszt zakupu 3 pojazdów to 403 500 zł. Koszt jednego auta to 134 500 zł.

Szkolenia

Policjanci ruchu drogowego w całym kraju nieustannie szkolą się podczas kursów z zakresu techniki jazdy organizowanych zarówno na szczeblu centralnym, przez poszczególne jednostki Policji, ale również przez podmioty zewnętrzne. Polska Policja korzysta także ze środków unijnych przeznaczonych na ten cel. Dlatego dla lepszego korzystania z aut marki BMW policjanci z garnizonu warmińsko - mazurskiego również uczestniczyli w tego typu szkoleniach, podnosząc przy tym swoje umiejętności.

