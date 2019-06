Kryminalni u podejrzanego o kradzież znaleźli środki odurzające i tytoń o wartości prawie 90 tys. złotych Data publikacji 28.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z malborskiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież z jednego z domów na terenie Malborka ponad 30 tys. złotych. W mieszkaniu jednego z zatrzymanych policjanci zabezpieczyli ponad 80 kilogramów krajanki tytoniowej bez akcyzy o wartości prawie 90 tys. złotych oraz 120 gramów marihuany i amfetaminę. Za przechowywanie tytoniu bez akcyzy grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, a za posiadanie znacznej ilości środków odurzających nawet do 10 lat. Obaj mężczyźni odpowiedzą również za kradzież pieniędzy.

W środę (26 czerwca 2019 r.) policjanci z wydziału kryminalnego malborskiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 30 i 43 lata podejrzanych o kradzież pieniędzy z jednego z domów w Malborku. Do zdarzenia doszło 14 czerwca br. w godzinach porannych. Sprawcy weszli do domu pokrzywdzonego podczas jego nieobecności i ukradli ponad 30 tys. złotych. Nad sprawą cały czas pracowali kryminalni, którzy po szeroko zakrojonych działaniach wytypowali sprawców tej kradzieży. Podczas przeszukania mieszkania 30-latka funkcjonariusze znaleźli pojemniki z zielonym suszem i zawiniątka z białym proszkiem oraz worki z krajanką tytoniową bez akcyzy. Wstępne badania wykazały, że zabezpieczone substancje to 120 gramów marihuany i amfetamina. W workach znajdowało się ponad 80 kilogramów tytoniu o wartości prawie 90 tys. złotych.

Policjanci przedstawili 30-latkowi zarzuty za kradzież, posiadanie znacznych ilości środków odurzających i przechowywanie wyrobów tytoniowych bez akcyzy. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i prokuratora zasądzając mężczyźnie areszt na 3 miesiące. Drugi zatrzymany będzie odpowiadał za kradzież pieniędzy i wobec niego zastosowano poręczenie majątkowe i dozór policyjny.

Za kradzież grozi kara pozbawienia wolności do lat 5, a za posiadanie znacznej ilości środków odurzających nawet do 10 lat pozbawienia wolności.