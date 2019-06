Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym Data publikacji 28.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W Pasikurowicach na terenie powiatu wrocławskiego doszło wczoraj do tragicznego w skutkach wypadku. Kierujący samochodem osobowym wjechał na przejeździe kolejowym tuż pod nadjeżdżający pociąg. Niestety, pomimo reanimacji mężczyzna zmarł. Droga była przez kilka godzin zablokowana. To już drugi tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym, do jakiego doszło w ostatnim czasie na terenie powiatu wrocławskiego. Apelujemy do kierujących o szczególną ostrożność w obrębie przejazdów, w szczególności tych niestrzeżonych.

Wczoraj, 27.06.br., w podwrocławskiej miejscowości Pasikurowice doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego. Jak ustalili policjanci obsługujący ten dramatyczny wypadek, kierujący samochodem osobowym wjechał na przejeździe kolejowym tuż pod nadjeżdżający szynobus. Tuż po zderzeniu, maszynista wybiegł z pociągu i jako pierwszy podjął reanimację poszkodowanego mężczyzny. Po chwili na miejscu zjawiły się służby ratunkowe, które przejęły czynności resuscytacyjne. Niestety mężczyźnie nie udało się przywrócić czynności życiowych.

Trasa relacji Wrocław-Trzebnica była przez kilka godzin zablokowana, podobnie jak ul. Energetyczna w podwrocławskich Pasikurowicach. Na miejscu pracowali policjanci, biegły oraz prokurator. Wszyscy wyjaśniali okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Przejazd kolejowy, na którym doszło do wypadku, jest przejazdem niestrzeżonym, natomiast jest on prawidłowo oznakowany. Należy wspomnieć o ustawionym tam znaku „Stop” zobowiązującym kierujących do zatrzymania się i ustąpienia pierwszeństwa. Ponadto w dzień zdarzenia panowała bardzo dobra widoczność. Po obu stronach prostej drogi znajdują się pola, a więc nic nie przesłania nadjeżdżającego pociągu, który jest widoczny dla kierujących już z kilkuset metrów.

Jest to już drugie zdarzenie ze skutkiem śmiertelnym, do jakiego doszło w rejonie przejazdów kolejowych na terenie powiatu wrocławskiego. W poprzednim wypadku w miejscowości Nowa Wieś Kącka śmierć na miejscu poniosło aż 5 osób. Stąd apel policjantów do wszystkich kierujących - w rejonie przejazdów kolejowych zawsze trzeba zachować szczególną ostrożność. Nie ma bowiem możliwości szybkiego zatrzymania rozpędzonego pociągu. Samochód osobowy w starciu z tak wielką siłą, nie ma najmniejszych szans ochronić znajdujących się wewnątrz osób.

(KWP we Wrocławiu)