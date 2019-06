Policja ostrzega przed fałszywymi wiadmomościami e-mail Data publikacji 29.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji ostrzega przed nową kampanią znanego już wcześniej zagrożenia. Przestępcy wykorzystują odpowiednio spreparowane wiadomości e-mail, które mają nakłonić do pobrania złośliwego pliku.

Fałszywe wiadomości e-mail wysyłane są z serwerów umiejscowionych poza granicami kraju, umożliwiając przesłanie wiadomości mail z dowolnego adresu pozornie wyglądającego jak autentyczny w rzeczywistości jednak będącego jedynie usługa „spoofingową”. Wśród używanych tytułów jest m.in. Powiadomienie o zapłacie, bądź prośba o potwierdzenie otrzymania płatności. Dla nieświadomej osoby wiadomość może wyglądać jak autentyczna, w rzeczywistości załącznik dołączony do wiadomości zawiera złośliwe oprogramowanie, którego zadaniem jest przechwycenie danych wrażliwych np. loginu i hasła do logowania się do kanałów bankowości elektronicznej.

W związku z tym, klienci powinni zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z poczty. Nie powinno otwierać załączników do wiadomości mailowej nadesłanej od dotychczas nieznanej osoby, spoza listy kontaktów, a w przypadku otrzymania wiadomości racjonalnie podejść do treści wiadomości dokonując porównania czy wiadomość ma odzwierciedlenie z faktycznymi działaniami np. dokonanie zakupu, sprzedaż produktu.

Więcej na temat bezpieczeństwa w Internecie możne przeczytać na naszych stronach (kliknięcię w odnośnik przekieruje na inną stronę): Dzień Bezpiecznego Internetu oraz Uwaga na fałszywe strony udające pośredników szybkich płatności.

(KGP / dm)