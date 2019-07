Poświadczali nieprawdę w fakturach VAT, kolejne 3 miesiące spędzą w areszcie Data publikacji 01.07.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału dw. z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie prowadzą śledztwo przeciwko grupie przestępczej działającej na terenie kraju, jak też, poza jego granicami w zakresie obrotu paliwami płynnymi. W oparciu o zebrany materiał dowodowy Sąd Rejonowy w Lublinie w ubiegłym tygodniu zastosował wobec trzech podejrzanych mężczyzn areszt na okres 3 miesięcy.

Siedleccy policjanci od dawna zaangażowani są w tak poważne śledztwo. Postępowanie toczy się przeciwko 15 osobom podejrzanym o oszustwa podatkowe, ukrywanie nielegalnej dystrybucji paliw ciekłych oraz pranie brudnych pieniędzy.

Ustalono, że od roku 2014 na terenie wielu miast w Polsce podejrzani prowadzili proceder polegający na nabywaniu lub przejmowaniu spółek z branży paliwowej i transportowej na tzw. słupy. Podmioty te i powiązane z nimi rachunki bankowe były następnie wykorzystywane do wprowadzania do obrotu fałszywych faktur VAT oraz legalizacji paliw niewiadomego pochodzenia.

Rachunki bankowe wskazanych spółek były także wykorzystywane do transferowania pieniędzy w sposób wskazujący na symulowanie rzeczywistych transakcji. Żmudna praca siedleckich stróżów prawa doprowadziła do ujawnienia całego „łańcuszka” powiązań między poszczególnymi firmami. Okazało się, że podejrzani transferują nielegalnie uzyskiwane dochody do innych krajów, aby w ten sposób „wyprać” pieniądze. Na tym etapie śledztwa stwierdzono, że skarb państwa w wyniku działań grupy stracił ponad 3 mln złotych. Zebrany materiał dowodowy dał podstawy do aresztowania trzech mężczyzn z woj. mazowieckiego (34- i 44 lata), którzy kierowali grupą.

Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Sprawa jest rozwojowa, a czynności śledcze będą dalej prowadzone.

Autor: kom. Agnieszka Świerczewska