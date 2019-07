Zasnął na przystanku - padł ofiarą kradzieży Data publikacji 01.07.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kobieta okradła mężczyznę śpiącego na przystanku komunikacji miejskiej. Zdarzenia nagrała kamera monitoringu miejskiego a operatorka Straży Miejskiej powiadomiła policję. Skierowani na miejsce policjanci zatrzymali złodziejkę oraz jej dwóch kompanów, którzy stali na czatach i z którymi podzieliła się łupem. Skradzione przedmioty wróciły do właściciela. Podejrzanym grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Pracownica Straży Miejskiej Miasta Krakowa 23 czerwca około godz. 1:00 w nocy br.zaobserwowała na miejskim monitoringu jak do mężczyzny śpiącego na przystanku autobusowym przy Alei Trzech Wieszczów podchodzi kobieta i dwóch mężczyzn. Jak się szybko okazało, ich uwaga nie wynikała z troski o leżącego na ławce, lecz z chęci rabunku. Gdy upewnili się, że ich ofiara nie reaguje na zaczepki, przystąpili do grabieży. Mężczyźni stanęli obok na „czatach”, a w tym czasie kobieta przeszukała ubranie leżącego. Gdy obłowiła się w kieszonkowe zdobycze, dołączyła do swych kompanów i wspólnie odeszli z miejsca przestępstwa.

Pracownica obsługi monitoringu informację o całym zajściu przekazała dyżurnemu Policji. Na miejsce zostali skierowani policjanci z Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji. Gdy mundurowi przyjechali na miejsce poszkodowany spał nie zadając sobie sprawy, że padł ofiarą przestępstwa. Stróże prawa obudzili pokrzywdzonego, a po upewnieniu się, że nie wymaga on pomocy medycznej, poinformowali go, że padł ofiarą kradzieży.

Następnie, znając rysopis sprawców zlokalizowali i zatrzymali złodziejskie trio oddalające się z miejsca zdarzenia. Ci na widok policjantów zaczęli zachowywać się bardzo nerwowo. Wszyscy zostali wylegitymowani, a następnie poddani kontroli osobistej, w której trakcie ujawnione zostały skradzione przedmioty tj. telefon komórkowy oraz portfel z dokumentami i gotówką należące do młodego mężczyzny z przystanku.

Zatrzymani to 39-letnia mieszkanka Olsztyna, 58-letni krakowianin i 37-latek pochodzący z Krynicy Zdrój. Wszyscy byli wcześniej karani za podobne przestępstwa.

W komisariacie IV usłyszeli zarzuty kradzieży i zostali przesłuchani. Kobieta wyjaśniła, że wracając z odbywającej się w tym dniu imprezy plenerowej wspólnie z dwoma kompanami zauważyli śpiącego mężczyznę i postanowili skorzystać z okazji kradnąc jego portfel oraz telefon, który później zamierzali sprzedać. Podejrzanym grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / kp)