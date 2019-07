Policyjny cios w przestępczość gospodarczą. Zabezpieczono blisko 740 sztuk podrabianej odzieży i obuwia Data publikacji 01.07.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Gorzowscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zabezpieczyli blisko 740 sztuk odzieży i obuwia, na których nielegalnie umieszczono logo kilku światowych marek. Wartość oryginalnych odpowiedników to ponad 300 tysięcy złotych. W sprawie przesłuchana została kobieta handlująca odzieżą na gorzowskiej giełdzie.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim w wyniku wzmożonych działań operacyjnych ustalili, że na gorzowskiej giełdzie może być sprzedawana podrabiana odzież i obuwie. Zebrany materiał pozwolił funkcjonariuszom przeprowadzić działania skierowane przeciwko nieuczciwym przedsiębiorcom.

W niedzielę (30 czerwca) policjanci zabezpieczyli na gorzowskiej giełdzie blisko 740 sztuk odzieży i obuwia, na których nielegalnie umieszczono logo kilku światowych marek. Były to przede wszystkim spodenki, bielizna, stroje kąpielowe i klapki. Wartość oryginalnych odpowiedników to ponad 300 tysięcy złotych. Zabezpieczone rzeczy zostały wycofane z obrotu i nie trafią do sprzedaży. Towar oferowała kobieta, która została przesłuchana. Do przedstawienia zarzutów niezbędna będzie opinia biegłego.

Zgodnie z ustawą Prawo Własności Przemysłowej:

Art. 305. 1. Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towar podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust.1 stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

To kolejny w ostatnim czasie cios gorzowskich policjantów w przestępczość gospodarczą: http://www.lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/29600,Sprzedawal-podrobki-na-gieldzie-Producenci-wycenili-straty-na-ponad-70-tysiecy-z.html

Opracował: st. sierż. Mateusz Sławek

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.