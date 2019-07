Bezpiecznie na 76. Rajdzie Polski Data publikacji 01.07.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci podsumowali ze swojej strony zabezpieczenie 76. Rajdu Polski. Funkcjonariusze twierdzą jednym głosem, że było bezpiecznie. Jak podkreśla Naczelnik Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie mł. insp. Mariusz Tański, było to możliwe dzięki wzorowej współpracy z organizatorem oraz kulturalnemu zachowaniu kibiców.

Policjanci podsumowali zabezpieczenie 76. Rajdu Polski, który odbył się na terenie województwa warmińsko - mazurskiego. Przez 3 dni przy zabezpieczeniu imprezy pracowało ponad pół tysiąca policjantów z całego garnizonu. Głównym celem naszego zabezpieczenia było zapewnienie bezpieczeństwa na drogach dojazdowych do miejsca imprezy. Jak mówi Naczelnik Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie mł. insp. Mariusz Tański „zabezpieczenie 76 Rajdu Polski odbyło się bez uwag. Kibice w większości stosowali sie do poleceń funkcjonariuszy. Ruch podczas trwania rajdu był umiarkowany, nie było zatorów na głównych ciągach komunikacyjnych, patrole nadzorowały ruch drogowy na drogach dojazdowych do odcinków specjalnych”. Wg. danych organizatora przez 3 dni trwania 76. Rajdu Polski, imprezę tę odwiedziło 30 tysięcy osób. Jad dodał naczelnik Tański „Kibice z roku na rok wiedzą jak się przemieszczać, a tym samym nie powodują problemów ze zdarzeniami w ruchu drogowym. Współpraca z organizatorem również stała na wysokim poziomie. Wszelkie uchybienia, wątpliwości były od razu przekazywane do funkcjonariuszy”. Jednym słowem święto sportów motorowych w oku policjantów odbyło się bez uwag.

poniżej link do galerii foto z 76. Rajdu Polski:

