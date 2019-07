„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” Data publikacji 01.07.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zwiększenie świadomości o zagrożeniach, a także nauka prawidłowych zachowań w wodzie i nad wodą to szereg działań, jakie w ostatnim czasie podejmują policjanci. W ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pod nazwą: „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” funkcjonariusze z lubartowskiej komendy nakręcili film promujący kampanię społeczną.

„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” to akcja organizowana pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji”. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie i nad wodą.

Nad jeziorem w Firleju podczas jednego z wielu spotkań profilaktycznych, policjanci nakręcili film promujący kampanię społeczną. Organizatorem tego wydarzenia była Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie, Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Lubartowie oraz Wójt Gminy Firlej Dawid Tarnowski.

Zasady bezpiecznej kąpieli:

1. Pamiętajmy o tym, że bezpieczna kąpiel to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik.

2. Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy. Stosujmy się do uwag i zaleceń ratownika;

3. Nie pływajmy w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna temperatura to 22-25 stopni);

4. Nie pływajmy w czasie burzy, mgły (kiedy widoczność wynosi poniżej 50 metrów), gdy wieje porywisty wiatr;

5. Nie skaczmy rozgrzani do wody. Przed wejściem do wody ochlapmy nią klatkę piersiową, szyję, kark, krocze i nogi – unikniemy wstrząsu termicznego, którego nasz organizm bardzo nie lubi;

6. Nie pływajmy w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiemy, że występują zawirowania wody lub zimne prądy;

7. Nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Może to się skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”, dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni;

8. Pamiętajmy, że materac nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak nadmuchiwane koło;

9. Nigdy nie wchodźmy do wody, nie pływajmy po spożyciu alkoholu;

10. Nie przystępujmy do pływania na czczo – wzmożona przemiana materii osłabia nasz organizm;

11. Nie przeceniajmy swoich umiejętności pływackich. Jeśli chcemy wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyńmy asekurowani przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby. Na głowie powinniśmy mieć założony czepek, aby być widocznym dla innych w wodzie. Można do tego celu użyć bojki na szelkach;

12. Nie wypływajmy za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne;

13. Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką dorosłych, dobrze, żeby miały złożone na siebie dmuchane rękawki, które pomogą dziecku utrzymać się na wodzie;

14. Zażywając kąpieli słonecznych zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, to zaalarmujmy natychmiast inne osoby.

Tylko przestrzegając tych podstawowych zasad możemy sprawić, aby nasz wypoczynek nad wodą był bezpieczny i zakończył się szczęśliwe. Pamiętajmy, że bezpieczna kąpiel zależy tylko do nas samych!

(KWP w Lublinie / kp)