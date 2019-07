Policyjni wodniacy ruszli z pomocą Data publikacji 01.07.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjni wodniacy z Komendy Powiatowej Policji w Mońkach pomogli kobiecie, która wraz z dzieckiem kajakiem nie miała sił, aby dopłynąć do brzegu. Następnego dnia, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie pomogli mężczyźnie, który przez silne fale i wiatr, wypadł z kajaka.

W piątek, 28.06.2019 r., policyjni wodniacy z Komendy Powiatowej Policji w Mońkach patrolowali rejon rzeki Biebrza. Tego dnia odbywał się spływ kajakowy opiekunów z dziećmi. W pewnej chwili funkcjonariusze zauważyli, że jedna z uczestniczek spływu nie potrafi zapanować nad kajakiem. Gdy podpłynęli, kobieta poinformowała ich, że nigdy wcześniej nie pływała kajakiem, nie potrafi utrzymać prawidłowego toru, cały czas wpływa w zarośla i nie ma już sił, aby dopłynąć do pola namiotowego. Policjanci nie zastanawiając się, zabrali kobietę z dzieckiem na pokład policyjnej motorówki i wraz z kajakiem przetransportowali ich do miejsca wypoczynku.

Następnego dnia, policyjni wodniacy z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie podczas pełnienia służby zauważyli przewrócony kajak i obok mężczyznę unoszącego się na wodzie. Natychmiast ruszyli z pomocą. Jak się okazało, mężczyzna płynął kajakiem, gdy nagle wysoka fala i silny wiatr wywróciły go do wody. 35-latek nie był w stanie sam dopłynąć do brzegu. Policjanci zabrali mężczyznę na pokład policyjnej motorówki, a kajak odholowali do brzegu.

(KWP w Białymstoku / mw)