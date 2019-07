Poszukiwany ENA wpadł po tym jak przeszedł przez jezdnię w niedozwolonym miejscu Data publikacji 01.07.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wałbrzyskiej komendy zatrzymali młodego mężczyznę poszukiwanego na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, który wydał za nim niemiecki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna jest podejrzany m. in. o włamanie do sklepu jubilerskiego, gdzie straty wyniosły prawie 140 tys. euro. Poszukiwany wpadł po tym, jak przeszedł przez jezdnię w niedozwolonym miejscu.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego wałbrzyskiej komendy w trakcie służby na terenie miasta podjęli interwencję w stosunku do pieszego, który przeszedł przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych sprawcy wykroczenia okazało się, że 26-letni mieszkaniec Wałbrzycha poszukiwany jest przez Interpol i wydano za nim Europejski Nakaz Aresztowania. 26-latek podejrzany jest o liczne przestępstwa popełnione na terenie Niemiec, m. in. o włamanie do sklepu jubilerskiego, gdzie straty wyniosły prawie 140 tys. euro.

Mężczyzna został przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, gdzie potwierdzono jego tożsamość. 26-latek trafił do policyjnego aresztu. Prawdopodobnie jeszcze dziś zostanie dowieziony do prokuratury.

(KWP we Wrocławiu / mw)