Policjant oddał szpik dla genetycznego bliźniaka Data publikacji 01.07.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Goleniowski policjant miał okazję podarować drugiemu człowiekowi najcenniejszy dar — szansę na zdrowe życie. Rejestrując się jako dawca szpiku większość z nas może odnaleźć genetycznego bliźniaka, który jest w potrzebie! Na przykładzie naszego kolegi gorąco do tego zachęcamy!

29-letni funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie jest policjantem od 9 lat. Przez całą służbę w Policji kieruje się słowami roty ślubowania oraz broni bezpieczeństwa i życia mieszkańców powiatu goleniowskiego. Sam o sobie skromnie mówi, że robi na co dzień to, co do niego należy, a służbę w Policji wybrał świadomie, zdając sobie sprawę z obowiązków, jakie za tym idą.

24 czerwca 2019 r. goleniowski mundurowy otrzymał niepowtarzalną okazję podarowania drugiego życia swojemu genetycznemu bliźniakowi. Funkcjonariusz po otrzymaniu informacji o tym, że może zostać allogenicznym dawcą szpiku kostnego dla chorego mężczyzny z Polski, nie zastanawiał się ani chwili.

Jak wspomina mundurowy: „Po odebraniu telefonu z DKMS-u poczułem ogromną radość, spełniły się moje marzenia. Zawsze chciałem pomagać ludziom, dlatego też zostałem policjantem. Dostałem szansę, by dać komuś nadzieję i drugie życie".

Policjant zapewnia, że cały zabieg jest bezpieczny i bezbolesny, dlatego zachęca każdego do zarejestrowania się w bazie dawców szpiku.

(KWP w Szczecinie / kp)