Chciał spłacić długi, więc postanowił napaść na bank Data publikacji 01.07.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci kryminalni zatrzymali 39-letniego mężczyznę podejrzanego o napad na jedną z placówek bankowych na terenie Elbląga. Funkcjonariusze zabezpieczyli rewolwer alarmowy, którym miał posłużyć się sprawca napadu, a także odzyskali skradzione przez niego pieniądze. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec 39-latka tymczasowy areszt na 3 miesiące.

Do zdarzenia doszło w środę przed godziną 12.00. Do jednej z placówek bankowych na terenie Elbląga wszedł zamaskowany mężczyzna, wyjął rewolwer i zażądał od obsługi wydania pieniędzy. Zrabował w ten sposób blisko 30 tysięcy złotych. Policjanci zaraz po zdarzeniu byli na miejscu i rozpoczęli poszukiwania sprawcy napadu. Zabezpieczono monitoring, użyto psa tropiącego, a policjanci kryminalni rozpoczęli pracę operacyjną. To właśnie ona doprowadziła do wytypowania potencjalnego sprawcy. Gdy informacje potwierdziły się, funkcjonariusze ustalili, gdzie obecnie się on znajduje i w konsekwencji zatrzymali 39-letniego mężczyznę. Podczas przeszukania w jego samochodzie znaleziono rewolwer alarmowy, na który nie jest wymagane pozwolenie, a którym miał posłużyć się w trakcie napadu. Policjanci odzyskali także skradzione z banku pieniądze. Jak ustalono, zatrzymany mężczyzna nie był wcześniej notowany. Na dokonanie rozboju zdecydował się ponieważ miał zobowiązania finansowe wobec innych osób, a pieniądze pozyskane z napadu chciał przeznaczyć na uregulowanie tych zobowiązań. Teraz odpowie za swój czyn przed sądem. Za dokonanie rozboju może mu grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności.

(kn/rj)